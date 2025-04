Exercice physique chez la personne âgée

La plupart des personnes de plus de 65 ans ne pratiquent pas d’activité physique aux niveaux recommandés malgré les bénéfices reconnus de l’exercice pour la santé, notamment :

Prolongation de la survie

Amélioration de la qualité de vie (par exemple, endurance, force, humeur, souplesse, qualité du sommeil, fonction cognitive)

En outre, beaucoup de personnes âgées n’ont pas conscience du niveau de difficulté des exercices et ne savent pas combien d’exercice elles sont capables d’effectuer.

L’exercice est l’une des méthodes les plus sûres et les plus efficaces pour améliorer la santé. Compte tenu du déclin de capacité physique dû au vieillissement et aux troubles qui sont plus courants chez les personnes âgées, celles-ci peuvent bénéficier davantage de l’exercice physique que les jeunes personnes. L’exercice apporte des bienfaits avérés même quand on le commence à un âge avancé. Un entraînement musculaire simple et modéré aide les personnes âgées à accomplir les activités de la vie quotidienne, comme monter les escaliers, voire des activités moins pénibles, comme prendre un bain, s’habiller, préparer les repas et aller faire les courses.

Les plus grands bénéfices pour la santé, particulièrement avec l’exercice en aérobie, sont obtenus quand des personnes qui ne sont pas physiquement actives commencent à s’entraîner.

La force diminue avec l’âge, et une diminution de la force peut compromettre la fonction. La musculation peut augmenter la masse musculaire et améliorer la fonction de manière significative. Avec une masse musculaire plus importante, le même degré de travail musculaire exige moins d’effort cardiovasculaire. En augmentant la force musculaire des jambes, on améliore la vitesse de marche et la capacité à monter les escaliers. Les personnes âgées qui s’entraînent ont des chances d’avoir un meilleur pronostic pendant une maladie critique.

Toutes les personnes âgées ne peuvent pas faire de l’exercice physique sans danger. Certains troubles cardiaques et une hypertension artérielle ou un diabète sucré non maîtrisés peuvent rendre l’exercice dangereux pour certaines personnes. D’autres troubles, comme l’arthrite, peuvent rendre l’exercice difficile. Toutefois, la plupart des personnes âgées, même celles qui ont des troubles cardiaques, peuvent faire de l’exercice. Elles peuvent avoir besoin de suivre un programme d’exercice spécialement conçu ou de s’entraîner sous la supervision d’un médecin, d’un kinésithérapie ou d’un coach. Les personnes doivent arrêter l’exercice et solliciter une aide médicale si elles développent des douleurs thoraciques, des sensations de vertige, ou si elles ont conscience de battements cardiaques irréguliers ou rapides (palpitations) pendant l’exercice.

Avant de commencer un programme d’exercice, les personnes âgées doivent être évaluées par leur médecin afin de détecter des troubles cardiaques et des limitations physiques à l’exercice. Il n’est généralement pas nécessaire de réaliser une électrocardiographie (ECG) à moins que les antécédents médicaux de la personne ou les observations lors d’un examen clinique suggèrent un problème. L’épreuve d’effort ergométrique n’est généralement pas nécessaire chez les personnes âgées qui prévoient de commencer à s’entraîner lentement et d’augmenter l’intensité seulement de manière graduelle. Les médecins peuvent pratiquer une épreuve d’effort pour les personnes qui ne sont pas physiquement actives et qui prévoient de commencer des exercices intenses, surtout si les médecins suspectent que de telles personnes ont un diabète, un trouble pulmonaire ou un trouble cardiaque.