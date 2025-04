Obtenir un deuxième avis

Malgré de nombreuses similitudes de formation, les médecins peuvent avoir des avis différents sur la façon de diagnostiquer ou de traiter certaines maladies. Cela peut se produire parmi les meilleurs médecins. Ces différences s’expliquent souvent par la difficulté à déterminer clairement les avantages et les risques de la meilleure approche. Par exemple, les avis peuvent diverger lorsqu’il s’agit de décider de mesurer ou non l’antigène prostatique spécifique (PSA), ou du moment de le mesurer, pour détecter le cancer de la prostate chez les hommes qui ne présentent pas de symptômes. Les différences dans les recommandations peuvent également s’expliquer par la manière dont un médecin interprète les données scientifiques concernant un examen ou un traitement et évalue ses bénéfices et ses risques potentiels pour une personne donnée, sur la volonté du médecin d’utiliser les examens et les traitements les plus récents et sur la disponibilité de ces examens et traitements au sein de la communauté.

Pour ces raisons, l’avis d’un autre médecin peut donner à une personne une perspective différente et davantage d’informations sur ce qu’il faut faire. Si le deuxième avis est le même, cela peut être rassurant et contribuer à réduire l’anxiété de la personne. S’il diffère, les options peuvent être évaluées et la décision en découlant est un choix plus éclairé de ce qu’il faut faire. En outre, il est possible de demander un troisième avis, surtout si le deuxième avis est différent du premier.

(Voir également Introduction à Comment tirer le meilleur parti des soins de santé.)