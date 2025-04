En règle générale, le point d’entrée dans le système de santé est un personnel soignant chargé des soins primaires, habituellement un médecin traitant, un médecin généraliste ou un médecin de famille, mais parfois un infirmier ou un assistant du médecin. Le médecin généraliste fournit des soins généraux ; il est responsable des soins dans leur ensemble, y compris la coordination des spécialistes médicaux et les soins de soutien. Certains régimes d’assurance maladie demandent à un membre assuré de choisir un médecin traitant. Cependant, même si l’assurance maladie d’une personne ne l’exige pas, le fait d’avoir un médecin traitant offre de nombreux avantages qui peuvent permettre de bénéficier de meilleurs soins. (Voir également Introduction à Comment tirer le meilleur parti des soins de santé.)

Les personnes qui ont un médecin généraliste sont moins susceptibles de recourir inutilement au service des urgences ou d’être examinées par un médecin qu’elles ne connaissent pas. Quand une personne voit un médecin qu’elle ne connaît pas, le médecin peut ne pas disposer de toutes les informations contextuelles nécessaires pour diagnostiquer et traiter le problème. Le médecin peut alors être amené à répéter ou à effectuer des tests inutiles.

Lorsqu’il existe une relation stable entre la personne et son médecin généraliste, la communication est souvent meilleure et les décisions médicales sont prises plus facilement. Les personnes ont, en général, plus confiance dans les médecins qu’ils connaissent et sont moins anxieux face à un problème de santé. Les médecins généralistes ont souvent des relations de longue date avec leurs patients et ont établi des lignes de communication mutuellement acceptables. Ils savent ce que leurs patients veulent et jugent important, quelle est la meilleure façon de communiquer avec eux, leur réaction en cas d’épreuve, s’ils sont en mesure d’acheter les médicaments prescrits et sur quels membres de la famille ils peuvent compter.

Les médecins généralistes expliquent le type de soins nécessaire, en donnent les raisons et définissent la fréquence des consultations. Ils fournissent des soins de santé préventifs appropriés, y compris des vaccins, et peuvent orienter les personnes vers des spécialistes en cas de besoin et coordonner les soins avec d’autres professionnels de la santé. Certains programmes de soins exigent qu’une consultation avec le médecin généraliste prenne place pour obtenir une orientation vers un service spécialisé avant la consultation avec un spécialiste. Bien que cette pratique puisse être perçue comme un obstacle aux soins spécialisés, elle peut s’avérer utile. Par exemple, le fait d’obtenir une lettre de référence garantit que le médecin généraliste est informé de tous les besoins d’une personne en soins de santé. Elle permet également de s’assurer que les personnes voient le spécialiste approprié et que ce dernier reçoit les informations contextuelles appropriées.

Pour trouver un médecin généraliste, on peut commencer par demander à des amis et à des parents qui peuvent donner des recommandations. Ou on peut appeler une école de médecine ou un hôpital local et demander un service, comme la pédiatrie, la médecine interne ou la médecine générale. Les données des enquêtes en ligne renseignées par les patients sur les différents médecins constituent une autre source d’informations, mais ne doivent pas constituer l’unique source ni remplacer l’évaluation personnelle. De nombreux régimes d’assurance maladie limitent le choix des médecins et autres professionnels de santé. Dans ces cas, il faut consulter l’assurance pour obtenir une liste des professionnels de la santé participants. Parfois, il est impossible de consulter le médecin qu’on a choisi parce que le cabinet n’accepte plus de nouveaux patients.

En choisissant un médecin généraliste, il faut réfléchir aux caractéristiques que l’on considère comme les plus importantes (par exemple, la convivialité, la rigueur, la patience ou la rapidité). Certaines personnes préfèrent un médecin qui passe davantage de temps avec elles, même si cela tend à mettre le médecin en retard dans ses consultations. D’autres personnes préfèrent un médecin qui respecte les heures des rendez-vous, même si cela peut limiter le temps passé avec elles. Les personnes âgées peuvent vouloir un médecin traitant spécialisé dans le traitement de leur groupe d’âge (un gériatre). Il faut trouver un médecin avec qui on se sent à l’aise et en qui on a confiance. Pour certaines personnes, cela signifie choisir un médecin qui maîtrise la télémédecine.

Pour plus d’informations sur les qualifications d’un médecin, on peut appeler l’American Board of Medical Specialties (Conseil américain des spécialités médicales) au 1-866-275-2267 (appel gratuit depuis les États-Unis) ou consulter le site Internet (www.abms.org).

Ce médecin est-il le bon ?