Introduction à Comment tirer le meilleur parti des soins de santé

Pour tirer le meilleur parti des options de soins de santé disponibles, les personnes doivent participer activement à leur processus de soins de santé. Une participation active et efficace implique de nombreuses choses, notamment :

Consulter régulièrement un médecin ou un autre professionnel de la santé, selon les recommandations en fonction de l’âge et de l’état de santé

Accéder à des soins préventifs adaptés

Communiquer efficacement avec les professionnels de la santé, directement ou via un membre de la famille identifié par le patient ou un mandataire

Être attentif aux éventuels signes de maladies ou de modifications corporelles (comme le changement de couleur d’un grain de beauté, une variation de poids imprévue ou la détection d’un nodule dans un sein ou un testicule)

Tenir un registre des informations médicales personnelles, comprenant notamment les listes des médicaments, les allergies aux médicaments et les vaccinations

Se familiariser avec les problèmes de santé (y compris les méthodes de paiement des soins et des médicaments)

Se familiariser avec les technologies pour pouvoir recourir à la télémédecine le cas échéant

Dans certains pays, signer des directives anticipées, y compris une procuration médicale et un testament de fin de vie, et documenter les préférences concernant le don d’organes ; ces documents de soins de santé doivent être disponibles en cas d’urgence

Pour les personnes atteintes d’un trouble particulier, « participation active » fait aussi référence à la surveillance de leur propre santé. Par exemple, les personnes souffrant d’hypertension doivent régulièrement mesurer leur tension artérielle, et les personnes souffrant de diabète doivent régulièrement mesurer leur glycémie.

Une communication efficace (partage sincère et ouvert de l’information) avec les médecins et autres professionnels de la santé est cruciale, car elle peut conduire à de meilleurs soins de santé. Lorsque la communication est efficace, les médecins comprennent mieux les problèmes de la personne et celle-ci comprend mieux la façon dont les problèmes peuvent être traités. Elle favorise aussi la confiance entre le médecin et la personne, ce qui rend la personne plus à même de suivre le traitement. Les informations disponibles sur Internet (voir Enquête sur une maladie), si elles sont fiables, peuvent aider les personnes à en savoir plus concernant leur état de santé et leurs pathologies, d’une manière susceptible de renforcer les relations avec leur praticien. Cependant, le dialogue entre les personnes et leurs professionnels de la santé est essentiel pour remettre les informations obtenues sur Internet dans un contexte personnalisé pertinent.