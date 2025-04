Comment tirer le meilleur parti d’une consultation

Chaque fois qu’une personne consulte son médecin, elle doit préparer une liste pour s’assurer que le médecin dispose de toutes les informations utiles concernant sa santé. La liste doit comprendre les éléments suivants :

toute question liée à la santé

tout symptôme ou problème médical, y compris les problèmes de santé mentale

tout effet secondaire récent survenu lors de la prise de médicaments

tout diagnostic ou tout nouveau traitement recommandé par un autre professionnel de la santé

toute omission d’une dose de médicament ou écart par rapport à la prescription et la raison de cette omission ou de cet écart (par exemple, « J’ai l’impression d’avoir des douleurs abdominales à cause du médicament » ou « Je n’ai pas les moyens d’acheter le médicament »)

tout changement dans les informations personnelles, y compris les principaux événements de la vie (comme la retraite, le changement d’état civil, un décès dans la famille ou un changement de domicile)

Les listes doivent être écrites à l’avance. Lors d’une consultation où de nombreuses questions sont posées, il est facile d’oublier ce que l’on voulait dire ou d’être distrait de ce que l’on avait prévu de dire. La liste doit également être hiérarchisée, les éléments les plus importants figurant en premier. Les symptômes doivent être décrits aussi précisément et exactement que possible en faisant attention de ne pas les minimiser ou les exagérer, y compris leur fréquence, leur durée et ce qui les aggrave ou les améliore. S’informer avant une consultation en lisant ou en parlant avec une personne qui a eu un trouble ou s’est vue recommander un examen de diagnostic ou un traitement peut permettre à la personne de poser des questions utiles et plus spécifiques.

Tous les documents (pour l’assurance, l’école ou les formulaires préalables à une embauche) à remplir par le médecin ou le secrétariat du cabinet doivent être apportés. Il faut également apporter sa carte d’assurance en cours de validité, les éventuelles recommandations nécessaires et un moyen de paiement pour les frais requis.

Il est bon d’arriver au cabinet médical 10 à 15 minutes avant l’heure du rendez-vous (en particulier pour la première consultation) pour laisser le temps au personnel du secrétariat médical de s’assurer que les informations concernant l’assurance sont à jour et que tous les formulaires nécessaires sont remplis. Certains cabinets demandent à leurs patients de faire un bilan de santé en ligne ou en personne avant ou au moment de chaque visite. Ces mises à jour peuvent fournir des feuilles de route utiles pour les questions à aborder lors de la visite.

Lors de la consultation, il est essentiel d’écouter attentivement le médecin et de lui apporter les réponses les plus complètes avec un maximum de franchise même sur des questions sensibles (comme le contrôle de la vessie ou les pratiques sexuelles). Si le médecin envisage un traitement ou un test de diagnostic invasif, il faut demander ce qui suit :

Quelle est l’efficacité du traitement ou la précision du test de diagnostic ?

De quelle manière les résultats du test affecteront-ils le traitement ?

Quels sont les effets secondaires possibles des examens ou du traitement ?

Quels sont les autres choix possibles ?

Quels sont les objectifs spécifiques du traitement ?

Comment la réponse au traitement sera-t-elle suivie ou surveillée ?

Toutes les autres questions que l’on peut avoir au sujet du traitement ou du test.

Il faut demander des éclaircissements sur tous les points non compris et demander un lien en ligne menant au document informatif sur le sujet à l’intention du patient, si disponible. Demander au médecin d’écrire les instructions et les lui relire à la fin de la consultation permet de s’assurer que les consignes sont bien comprises. La relecture donne au médecin l’occasion de corriger tout malentendu. Prendre des notes lors de la consultation peut également aider. Pour les personnes ne pouvant pas utiliser de supports écrits ou ayant des problèmes de vue, de parole ou d’audition, d’autres approches peuvent être nécessaires pour enregistrer l’information. Par exemple, les instructions peuvent être enregistrées sur un fichier audio, ou un membre de la famille ou un ami peut accepter de lire les instructions écrites en cas de besoin. Lorsqu’on se rend à la pharmacie pour se procurer les médicaments, on peut utiliser les mêmes approches.

Avant de partir, on doit consulter sa liste de questions et de symptômes et interroger le médecin sur tout ce qui n’a pas été abordé. Si de nombreux aspects restent à éclaircir, le médecin peut prévoir un autre rendez-vous ou orienter la personne vers un autre professionnel de la santé, comme un infirmier, un pharmacien ou un diététicien, pour un complément d’informations et de conseils.

Après la consultation, on doit prendre rendez-vous pour toutes les consultations préconisées pour le suivi. Toutes les ordonnances doivent être exécutées et tous les documents fournis par le médecin ou le pharmacien doivent être lus, y compris un résumé imprimé de la visite au cabinet.