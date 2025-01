Présentation des cancers

Les tissus tumoraux malins (cancers) peuvent être distingués en tumeurs du sang et des tissus hématopoïétiques (les leucémies et les lymphomes) et en tumeurs « solides » (un amas solide de cellules). Les tumeurs solides cancéreuses peuvent être classées en carcinomes ou en sarcomes. Les cancers spécifiques peuvent être classés ensuite selon l’organe dans lequel ils se développent en premier lieu et le type de cellules dans lequel ils apparaissent, par exemple, carcinome épidermoïde de la peau.

Les leucémies et les lymphomes sont des cancers du sang, des tissus hématopoïétiques et des cellules du système immunitaire. Les leucémies proviennent des cellules hématopoïétiques et empêchent la production de cellules sanguines normales dans la moelle osseuse. Les cellules cancéreuses des lymphomes dilatent les ganglions lymphatiques, produisant de grandes masses au niveau de l’aisselle, de l’aine, de l’abdomen ou du thorax.

Les carcinomes sont des cancers des cellules qui tapissent la peau, les poumons, le tube digestif et les organes internes. Des exemples de carcinomes sont le cancer de la peau, du poumon, du côlon, de l’estomac, du sein, de la prostate et de la thyroïde. Les carcinomes sont plus fréquents chez les personnes âgées que chez les jeunes.

Les sarcomes sont des tumeurs des cellules mésodermiques. Les cellules mésodermiques forment généralement les muscles, les vaisseaux sanguins, les os et le tissu conjonctif. Des exemples de sarcomes sont le léiomyosarcome (tumeur de la musculature lisse présente dans la paroi des organes digestifs) et l’ostéosarcome (tumeur de l’os). En général, les sarcomes sont plus fréquents chez les jeunes que chez les personnes âgées.