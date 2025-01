Défenses contre les cancers

Après qu’une cellule est devenue cancéreuse, le système immunitaire est souvent capable de la reconnaître comme cellule anormale et de la détruire avant qu’elle ne puisse se répliquer ou se propager. Les cellules cancéreuses peuvent être complètement éliminées, auquel cas, le cancer ne se développe jamais. Certains cancers sont plus à même d’évoluer chez les personnes immunodéprimées, comme celles atteintes d’une infection par le VIH avancée (SIDA), traitées par des médicaments qui inhibent le système immunitaire, atteintes de certaines maladies auto-immunes, de même que les personnes âgées, dont le système immunitaire est moins efficace. Les cancers se développant plus fréquemment chez les personnes présentant un système immunitaire affaibli comprennent le mélanome, le cancer du rein et le lymphome. Les médecins ne savent pas exactement pourquoi certains autres cancers, tels que les cancers du poumon, du sein, de la prostate et du côlon, ne sont pas plus fréquents chez les personnes ayant un système immunitaire affaibli.

Antigènes tumoraux Un antigène est une substance étrangère, qui est reconnue, ciblée et détruite par le système immunitaire. Des antigènes sont présents à la surface de toutes les cellules, mais, normalement, le système immunitaire ne réagit pas contre les cellules de son propre organisme. Lorsqu’une cellule subit une transformation cancéreuse, des antigènes nouveaux, non reconnus par le système immunitaire, apparaissent à sa surface. Le système immunitaire peut considérer ces nouveaux antigènes, appelés antigènes tumoraux, comme étrangers à l’organisme et les détruire. C’est par ce mécanisme que l’organisme est souvent en mesure de détruire les cellules cancéreuses avant qu’elles ne s’installent. Cependant, même un système immunitaire efficace n’est pas toujours en mesure de détruire toutes les cellules cancéreuses. Une fois qu’elles se reproduisent et forment une masse de cellules cancéreuses (tumeur maligne), le système immunitaire de l’organisme peut être dépassé. Des antigènes tumoraux ont été identifiés dans plusieurs types de cancer, dont le mélanome, le cancer du sein, le cancer de l’ovaire et le cancer du foie. Des vaccins fabriqués à partir d’antigènes tumoraux sont utilisés dans le traitement du cancer de la prostate et pourraient prévenir ou traiter d’autres types de cancer en stimulant le système immunitaire. Ces vaccins sont un thème de recherche très important. Certains antigènes tumoraux sont détectables par des analyses de sang. Ces antigènes sont parfois appelés biomarqueurs tumoraux. Le dosage de certains de ces marqueurs tumoraux peut être utilisé pour évaluer la réponse de la personne au traitement (voir le tableau Biomarqueurs cancéreux).