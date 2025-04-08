Cómo hacer una cantotomía lateral

Todos los pasos preliminares deben realizarse lo más rápido posible, incluyendo estimación de la agudeza visual, inspección del globo y, a veces, una simple limpieza e irrigación del área lateral del canto.

Se colocan todos los instrumentos en una bandeja cerca de la cabecera de la cama, de modo que todo esté al alcance de la mano.

Se prepara la piel con un agente antiséptico, como povidona yodada o clorhexidina; el antiséptico no debe entrar en el ojo. Cubra la zona.

Se inyectan 1 o 2 mL de anestésico local con adrenalina en el sitio de la incisión cantal lateral.

Se usa un porta-agujas o una pinza hemostática para aplastar el tejido desde el canto lateral hasta el borde de la órbita durante aproximadamente 20 s hasta 2 min. Aplastar este tejido ayuda a minimizar el sangrado y hace que sea más fácil ver dónde cortar cuando el edema traumático es extenso.

Se usan tijeras para iris para cortar desde el canto lateral hasta el borde de la órbita, aproximadamente 1 a 2 cm (cantotomía).

Se corta la parte inferior y, a veces, ambos pilares del ligamento cantal lateral (cantólisis). La mayoría de los expertos recomienda iniciar con el pilar inferior. Levante la porción lateral del párpado inferior. Con las tijeras apuntando en dirección contraria al globo, se identifican y se cortan los pilares inferiores. El "rasgueo" con las tijera pueden ayudar a identificar el pilar inferior. Si el tendón todavía está intacto, se sentirá como hacer vibrar una cuerda pulsada.

A continuación, algunos expertos recomiendan cortar rutinariamente los pilares superiores. Otros recomiendan revaluar para aliviar el síndrome del compartimento orbitario (p. ej., a través de la medición de la presión intraocular) y cortar los pilares superiores solo si el síndrome del compartimento orbitario persiste (2).

Para cortar los pilares superiores, se levanta y se expone la parte inferior de la región lateral del párpado superior. Se compruebe si el pilar superior del tendón se ha cortado mediante un movimiento de "rasgueo" a través de él con tijeras.