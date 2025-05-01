El molibdeno (Mo) es un componente de algunas coenzimas necesario para la actividad de la xantinooxidasa, la sulfitooxidasa y la aldehidooxidasa.

Se han descrito deficiencias genéticas y nutricionales de molibdeno, aunque son raras (1). En 1967 se describió una deficiencia genética de sulfitooxidasa en un niño. Se produjo por la incapacidad de formar la coenzima de molibdeno, a pesar de la presencia de la suficiente cantidad de este elemento. La deficiencia causó discapacidad intelectual, convulsiones, opistótonos y luxación del cristalino.

Un paciente que recibió nutrición parenteral total durante un período prolongado experimentó deficiencia de molibdeno que produjo disminución de la actividad de la sulfito oxidasa y toxicidad por sulfito. Los síntomas fueron taquicardia, jaqueca, náuseas, vómitos y coma. Las pruebas de laboratorio mostraron concentraciones elevadas de sulfito y xantina, y niveles bajos de sulfato y ácido úrico en sangre y en orina. La administración de 300 mcg/día de amonio molibdato por vía IV produjo una notable recuperación.