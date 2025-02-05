Generalidades sobre los trastornos endocrinos

Hiperfunción endocrina

La hiperfunción de las glándulas endocrinas puede ser el resultado de la sobreestimulación de la hipófisis, sea debido a una disfunción hipofisaria intrínseca o una hiperestimulación de la hipófisis por el hipotálamo. Sin embargo, la hiperfunción de las glándulas endocrinas se debe con mayor frecuencia a hiperplasia o neoplasia de la glándula propiamente dicha. En algunos casos, ciertos cánceres de otros tejidos pueden producir hormonas (producción ectópica de hormonas).

El exceso hormonal también puede ser el resultado de la administración exógena de hormonas. En algunos casos, los pacientes toman productos de venta libre que contienen hormonas y pueden no saberlo o no decirle al médico.

Algunas veces se desarrolla hipersensibilidad tisular a las hormonas. Los anticuerpos pueden estimular las glándulas endocrinas periféricas, como se observa en el hipertiroidismo de la enfermedad de Graves. La alteración de una glándula endocrina periférica puede liberar bruscamente la hormona almacenada (p. ej., liberación de hormonas tiroideas en una tiroiditis subaguda).

Los defectos enzimáticos en la síntesis de una hormona endocrina periférica pueden promover una hiperproducción de las hormonas proximales al bloqueo, como ocurre en la hiperplasia suprarrenal congénita.

La hiperproducción de una hormona también puede ocurrir como respuesta apropiada ante una enfermedad.