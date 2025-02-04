Fármacos para las arritmias

Los fármacos antiarrítmicos de clase I son

Los bloqueantes de los canales de sodio (estabilizadores de membrana) que bloquean los canales de sodio rápidos, con reducción de la velocidad de conducción en los tejidos con canales rápidos (miocardiocitos auriculares y ventriculares en actividad, sistema de His-Purkinje)

En el electrocardiograma (ECG), este efecto podría estar representado por el ensanchamiento de la onda P o del complejo QRS, la prolongación del intervalo PR o una combinación de los anteriores.

Los fármacos de clase I se subdividen según la cinética de los efectos sobre los canales de sodio, que determina las frecuencias cardíacas a las cuales se manifiestan sus efectos electrofisiológicos.

Los fármacos de clase Ib tienen una cinética rápida, por lo que expresan sus efectos electrofisiológicos sólo con frecuencias cardíacas elevadas. En consecuencia, el ECG obtenido durante el ritmo normal con frecuencia cardíaca también normal no suele revelar una reducción de la velocidad de conducción en tejidos con canales rápidos. Los fármacos de clase Ib no son antiarrítmicos muy potentes y ejercen mínimos efectos sobre el tejido auricular.

Los fármacos de clase Ic se caracterizan por cinética lenta, de modo que manifiestan sus efectos electrofisiológicos en forma independiente de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, la obtención de un ECG con ritmo y frecuencia cardíaca normal suele permitir la demostración de una disminución de la velocidad de conducción en tejidos con canales rápidos. Los fármacos de clase Ic son antiarrítmicos más potentes que los de clase Ib.

La clase Ia de antiarrítmicos presenta características cinéticas intermedias, de modo que la reducción de la velocidad de conducción en los tejidos con canales rápidos podría evidenciarse o no en un ECG obtenido con ritmo y frecuencia cardíaca normales. Los fármacos de clase Ia también bloquean los canales de potasio repolarizantes, lo que a su vez prolonga los períodos refractarios efectivos de los tejidos con canales rápidos. En el ECG, este efecto se ve reflejado por la prolongación del intervalo QT incluso en presencia de frecuencias cardíacas normales. Los fármacos de las clases Ib y Ic no bloquean los canales de potasio en forma directa.

Las indicaciones principales para todos los medicamentos de clase I son las taquiarritmias ventriculares (taquicardia ventricular y fibrilación ventricular). Los fármacos de clase Ia y clase Ic también están indicados para las taquiarritmias supraventriculares (fibrilación auricular, aleteo auricular, taquicardias supraventriculares) (1).

Los efectos adversos de los fármacos de clase incluyen proarritmias, una arritmia relacionada con fármacos peor que la arritmia tratada, que es el efecto adverso mas preocupante. Todos los fármacos de clase I pueden empeorar la taquicardia ventricular (TV). Los fármacos de la clase I también tienden a reducir la contractilidad ventricular. Dado que estos efectos adversos son más probables en pacientes con un trastorno cardíaco estructural, en general solo se indican fármacos de clase I en aquellos sin trastorno cardíaco estructural o con este tipo de trastorno pero en quienes no hay ninguna otra alternativa terapéutica. Hay otros efectos adversos de los fármacos de clase I que son específicos de la subclase o el fármaco individual.

Fármacos antiarrítmicos de clase Ia Los fármacos de clase Ia tienen cinéticas que son intermedias entre las cinéticas rápidas de la clase Ib y la cinética lenta de la clase Ic. Sus efectos de retraso de la conducción a través de los canales rápidos podrían evidenciarse o no en un ECG obtenido con ritmo y frecuencia cardíaca normal. Los fármacos de clase Ia bloquean los canales de potasio repolarizantes, lo que a su vez prolonga los períodos refractarios efectivos de los tejidos con canales rápidos. En el ECG, este efecto se ve reflejado por la prolongación del intervalo QT incluso en presencia de frecuencias cardíacas normales. Las indicaciones primarias de los fármacos de clase Ia son Taquiarritmias supraventriculares (fibrilación auricular, aleteo auricular, taquicardia auricular)

Taquiarritmias ventriculares (taquicardia y fibrilación ventricular) Los fármacos de clase Ia también se utilizan para la supresión de las extrasístoles auriculares o ventriculares. Los fármacos de clase Ia pueden causar taquicardia ventricular polimorfa en entorchado (torsades de pointes). Los de la clase Ia pueden organizar y reducir la frecuencia de taquiarritmias auriculares en forma suficiente para permitir una conducción AV 1:1 con aceleración significativa de la frecuencia de respuesta ventricular.

Fármacos antiarrítmicos de clase Ib Los fármacos de clase Ib actúan con cinética rápida, expresan sus efectos electrofisiológicos solo cuando el individuo desarrolla frecuencias cardíacas más elevadas. En consecuencia, el ECG obtenido durante el ritmo normal con frecuencia cardíaca también normal no suele revelar una reducción de la velocidad de conducción en tejidos con canales rápidos. Los fármacos de clase Ib no son antiarrítmicos muy potentes y ejercen mínimos efectos sobre el tejido auricular. Los fármacos de las clases Ib no bloquean los canales de potasio en forma directa. Los fármacos de clase Ib se utilizan para la supresión de taquiarritmias ventriculares (taquicardia ventricular, fibrilación ventricular) y extrasístoles ventriculares (2).

Fármacos antiarrítmicos de clase Ic Los fármacos de clase Ic se caracterizan por cinética lenta; manifiestan sus efectos electrofisiológicos en forma independiente de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, la obtención de un ECG con ritmo y frecuencia cardíaca normal suele permitir la demostración de una disminución de la velocidad de conducción en tejidos con canales rápidos. Los fármacos de clase Ic son antiarrítmicos más potentes que los de clase Ib. Los fármacos de las clases Ic no bloquean los canales de potasio en forma directa. Los de la clase Ic podrían organizar y reducir la frecuencia de taquiarritmias auriculares en forma suficiente para permitir una conducción AV 1:1 con aceleración significativa de la frecuencia de respuesta ventricular. Los fármacos de clase Ic se utilizan para la supresión de Fibrilación auricular

Aleteo auricular

Extrasístoles auriculares

Taquicardia supraventricular

Fibrilación ventricular

Pulso ventricular prematuro

Taquicardias ventriculares