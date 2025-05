Neumotórax traumático

Por lo general, eliminar el aire del espacio pleural

El objetivo del tratamiento es eliminar el aire del espacio pleural y permitir que el pulmón se expanda. Por lo general, se introduce en el tórax entre dos costillas un tubo (tubo torácico o de toracostomía). El tubo está conectado a un dispositivo de succión para eliminar el aire y permitir que el pulmón se expanda. Este procedimiento se puede realizar usando sólo un anestésico local.

Sin embargo, si la cantidad de aire es pequeña y no causa síntomas, puede no ser necesario eliminar el aire ya que un neumotórax pequeño a menudo desaparece por sí solo. O bien el médico puede introducir un catéter pequeño (drenaje) para eliminar el aire. Cualquiera que sea el tratamiento, se suele ingresar al paciente en el hospital en observación para asegurarse de que el neumotórax no empeora.