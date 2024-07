Picadura de araña

Evaluación médica

Si es posible, identificar la araña

No es posible identificar una araña en particular a partir de la marca que haya dejado su mordedura. Por lo tanto, un diagnóstico específico únicamente puede confirmarse si se ha podido identificar a la araña. Las viudas negras son identificables por una mancha en el abdomen, roja o naranja, en forma de reloj de arena. La araña marrón tiene una marca en forma de violín en la parte posterior. Sin embargo, estas marcas distintivas pueden ser difíciles de identificar, y la araña no suele recuperarse intacta, por lo que el diagnóstico no es seguro y tiene que establecerse en función de los síntomas. Muchas personas confunden algunas infecciones potencialmente graves de la piel (como las infecciones de Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina [SARM]) u otras alteraciones con una mordedura de araña.