Las luxaciones del codo se producen cuando el extremo inferior del hueso del brazo (húmero) pierde contacto con la parte superior (cabeza) de los huesos del antebrazo (radio y cúbito). Las luxaciones del codo pueden ser completas (los extremos de los huesos no se tocan) o parciales (parte de los huesos todavía se tocan). Las luxaciones parciales se denominan subluxaciones.

La mayoría de las luxaciones del codo son consecuencia de una caída sobre el brazo extendido. Pueden estar acompañados por fracturas, lesiones nerviosas y, a veces, lesiones de una arteria.

Las luxaciones del codo son frecuentes. Sin embargo, para que se produzca una luxación completa de codo, generalmente se requiere una fuerza significativa. Las luxaciones parciales de codo (subluxaciones) son comunes entre los niños pequeños y por lo general son el resultado de la aplicación de una fuerza mucho menor. Las subluxaciones también pueden ocurrir en lactantes, niños mayores y adultos, pero son mucho menos frecuentes.

Las radiografías pueden confirmar el diagnóstico de luxación del codo.

(Véase también Introducción a las luxaciones.)

Tratamiento de una luxación de codo Por lo general, maniobras para poner la articulación de nuevo en su sitio (reducción) El tratamiento de las luxaciones del codo suele comportar lo siguiente: Administrar un sedante y un analgésico a la persona afectada

Hacer que la persona afectada se acueste boca arriba

Flexionar el codo y girar suavemente el antebrazo para que la palma de la mano quede hacia arriba

Mantener la parte superior del brazo hacia abajo

Tirar de la muñeca hacia arriba hasta que la articulación esté de nuevo en su lugar Una vez colocada en su lugar, se comprueba la estabilidad de la articulación y se obtiene una radiografía para comprobar que no se ha pasado por alto ninguna fractura. Después la articulación se suele inmovilizar, generalmente con una férula, durante 1 semana como máximo hasta que el dolor y la inflamación desaparecen. A continuación se inician los ejercicios de aumento del grado de movilidad y se lleva un cabestrillo durante 2 a 3 semanas.