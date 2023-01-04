La mayoría de las luxaciones del codo son consecuencia de una caída sobre el brazo extendido. Pueden estar acompañados por fracturas, lesiones nerviosas y, a veces, lesiones de una arteria.
Las luxaciones del codo son frecuentes. Sin embargo, para que se produzca una luxación completa de codo, generalmente se requiere una fuerza significativa. Las luxaciones parciales de codo (subluxaciones) son comunes entre los niños pequeños y por lo general son el resultado de la aplicación de una fuerza mucho menor. Las subluxaciones también pueden ocurrir en lactantes, niños mayores y adultos, pero son mucho menos frecuentes.
Las radiografías pueden confirmar el diagnóstico de luxación del codo.
Tratamiento de una luxación de codo
Por lo general, maniobras para poner la articulación de nuevo en su sitio (reducción)
El tratamiento de las luxaciones del codo suele comportar lo siguiente:
Administrar un sedante y un analgésico a la persona afectada
Hacer que la persona afectada se acueste boca arriba
Flexionar el codo y girar suavemente el antebrazo para que la palma de la mano quede hacia arriba
Mantener la parte superior del brazo hacia abajo
Tirar de la muñeca hacia arriba hasta que la articulación esté de nuevo en su lugar
Una vez colocada en su lugar, se comprueba la estabilidad de la articulación y se obtiene una radiografía para comprobar que no se ha pasado por alto ninguna fractura. Después la articulación se suele inmovilizar, generalmente con una férula, durante 1 semana como máximo hasta que el dolor y la inflamación desaparecen. A continuación se inician los ejercicios de aumento del grado de movilidad y se lleva un cabestrillo durante 2 a 3 semanas.
Subluxación de la cabeza del radio
La subluxación de la cabeza radial es la separación parcial de los huesos del codo. El extremo de uno de los huesos del antebrazo (radio) se sale de su lugar en el codo.
La subluxación de la cabeza radial, que es común entre los niños pequeños, puede ocurrir cuando un cuidador empuja a un niño hacia adelante o atrapa a un niño pequeño por la muñeca.
El único signo puede ser la negativa del niño pequeño a mover el brazo lesionado.
El médico sospecha una subluxación de la cabeza radial basándose en la descripción de cómo ha sucedido la lesión, los síntomas y los resultados de una exploración clínica.
Por regla general, el médico manipula los huesos para colocarlos en su lugar sin necesidad de practicar una incisión ni de usar calmantes o analgésicos.
Esta lesión ocurre habitualmente en niños muy pequeños (que tienen entre 2 y 3 años de edad). En los niños pequeños, la cabeza del radio (uno de los huesos del antebrazo) es lo suficientemente pequeña como para deslizarse entre los ligamentos que sujetan el codo en su lugar. La cabeza del radio puede deslizarse entre los ligamentos cuando un adulto tira del brazo del niño hacia adelante o agarra al niño por la muñeca cuando éste se cae, aunque con frecuencia estos hechos no son recordados. Conforme el niños crece, la cabeza del radio aumenta de tamaño por lo que, con el tiempo, la cabeza del radio es demasiado grande como para deslizarse fácilmente fuera de su posición.
Síntomas de la subluxación de la cabeza del radio
El codo puede resultar doloroso a la palpación, aunque de forma leve. Debido a que los niños pequeños por lo general no pueden describir sus síntomas, el único signo de esta lesión puede ser la negativa a mover el brazo. El brazo puede permanecer hacia abajo, al lado del tronco, a veces con una ligera rotación hacia adentro (rotación interna). O el niño puede mantener el brazo flexionado contra su cuerpo. Los padres o los cuidadores no deben tratar de mover el brazo.
El niño puede llorar cuando se produce la lesión, pero luego se calma y sigue actuando normalmente, excepto que no utiliza el brazo lesionado.
Diagnóstico de subluxación de la cabeza del radio
Evaluación médica
Si existen síntomas que sugieren la subluxación del codo, los padres u otros cuidadores deben llevar el niño al médico. Si se tiene la impresión de que el codo ha vuelto a su lugar, el niño tendrá la capacidad total de moverlo con normalidad. Si el niño no puede mover el codo por completo, debe ser visto por un médico.
El médico sospecha esta lesión basándose en la descripción de lo sucedido, los síntomas y los resultados de una exploración física.
Las radiografías no muestran la lesión y pueden no ser necesarias.
Prevención de la subluxación de la cabeza del radio
Para evitar la subluxación del codo en los niños pequeños, los padres y otros cuidadores no deben
Traccionar bruscamente de la mano, la muñeca o el antebrazo de un niño pequeño
Levantar al niño tirando solamente de un brazo, muñeca o mano
Balancear al niño sujetándole de la mano o el antebrazo
Levantar a un niño pequeño tirando de uno o ambos brazos
Tratamiento de la subluxación de la cabeza del radio
Por lo general, maniobras para poner la articulación de nuevo en su posición
Los médicos suelen intentar volver a colocar la articulación en su lugar (lo que se denomina reducción). Por lo general, no se necesitan sedantes ni analgésicos. Cuando el hueso se vuelve a colocar de nuevo en su lugar, se puede apreciar un chasquido suave. Los niños pequeños pueden empezar a mover de nuevo el codo después de unos 10 a 20 minutos. Si no lo hacen, el médico puede solicitar radiografías del codo. Si el niño es capaz de mover la articulación, no es necesario inmovilizarla ni obtener una radiografía.
Si pasadas 24 horas el niño sigue con dolor o si todavía no puede usar el brazo, la articulación puede no estar completamente en su posición o puede tener una fractura. En tales casos, el niño debe ser visitado de nuevo por un médico.
Con tratamiento, la mayoría de los niños se recuperan por completo. Sin embargo, entre el 20 y el 40% de estos niños vuelven a sufrir una luxación del codo.