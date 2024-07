Intoxicación por paracetamol (acetaminofeno)

Revisado/Modificado may 2022 | Modificado sept 2022

El paracetamol (acetaminofeno), un ingrediente común en muchos medicamentos que se comercializan con y sin receta médica, es inocuo en dosis normales, pero una sobredosis grave puede causar insuficiencia hepática y la muerte.

Algunas personas ingieren a veces demasiados productos que contienen paracetamol (acetaminofeno) y se intoxican.

Dependiendo de la cantidad de paracetamol (acetaminofeno) en la sangre, los síntomas van desde una ausencia total de síntomas, hasta vómitos y dolor abdominal e incluso fallo hepático y muerte.

El diagnóstico se basa en la cantidad de paracetamol (acetaminofeno) en sangre y los resultados de las pruebas de función hepática.

Para reducir la toxicidad del paracetamol (acetaminofeno) se administra acetilcisteína.

(Véase también Introducción a las intoxicaciones o envenenamientos.)

Más de cien productos contienen paracetamol (acetaminofeno), un analgésico generalizado, que se vende sin receta médica y que está también presente en fármacos de varios compuestos. Si se consumen a la vez varios productos farmacéuticos similares, es posible tomar demasiado paracetamol (acetaminofeno) inadvertidamente. Muchos preparados destinados a uso infantil están disponibles en forma líquida, en comprimidos y en cápsulas, y puede ocurrir que los padres administren varios preparados simultáneamente o espaciados en varias horas, para tratar una fiebre o un dolor, sin percatarse de que todos contienen paracetamol (acetaminofeno).

Habitualmente, el paracetamol (acetaminofeno) es un fármaco muy seguro pero no es inofensivo. Para ocasionar una intoxicación, tendría que tomarse varias veces la dosis recomendada de paracetamol (acetaminofeno). Por ejemplo, la dosis recomendada para una persona que pesa 70 kg es de 2 a 3 comprimidos de 325 mg cada 6 horas. Una dosis tóxica para esta persona consiste en tomar al menos unos treinta comprimidos a la vez. La muerte es extremadamente improbable a menos que la persona tome más de 40 comprimidos de 325 miligramos. Por lo tanto, una sola sobredosis de paracetamol (acetaminofeno) que cause toxicidad grave no suele ser accidental.

También puede aparecer toxicidad si se toman dosis más pequeñas de forma continuada. A dosis tóxicas, el paracetamol (acetaminofeno) puede lesionar el hígado y provocar insuficiencia hepática.

Síntomas de la intoxicación por paracetamol (acetaminofeno) La mayoría de las sobredosis no provocan síntomas inmediatos. Si la sobredosis es muy importante, los síntomas se desarrollan en 4 fases: En la fase 1 (al cabo de varias horas), la persona puede vomitar, pero no parece estar enferma. En muchos casos no aparecen síntomas en la fase 1.

En la fase 2 (al cabo de 24 a 72 horas) pueden aparecer náuseas, vómitos y dolor abdominal. En esta fase, los análisis de sangre revelan que el hígado está funcionando de modo anormal.

En la fase 3 (a los 3 o 4 días), empeoran los vómitos. Los análisis revelan una función hepática escasa y aparecen ictericia (piel y ojos amarillentos) y hemorragias. A veces los riñones fallan y el páncreas se inflama (pancreatitis).

En la fase 4 (después de 5 días), o bien el intoxicado se recupera rápidamente o bien experimenta una insuficiencia hepática y de otros órganos que puede ser mortal. Si la toxicidad se deriva de varias dosis más pequeñas tomadas con el paso del tiempo, el primer indicio de toxicidad puede ser una función hepática anormal, a veces con ictericia y/o hemorragias.

Diagnóstico de la intoxicación por paracetamol (acetaminofeno) Concentraciones de paracetamol (acetaminofeno) en sangre

Resultados anormales en las pruebas de la función hepática El médico considera la intoxicación por paracetamol (acetaminofeno) en personas que puedan haber cometido un intento de suicidio, en niños a los que se les ha administrado una preparación para la tos y el resfriado que contiene acetaminofeno y en personas que puedan haber ingerido acetaminofeno de forma accidental. Se puede predecir la probabilidad de intoxicación por paracetamol (acetaminofeno) por la cantidad ingerida o, más exactamente, por el nivel de paracetamol en la sangre de la persona afectada. La concentración en sangre, medida entre 4 y 24 horas después de la ingestión, puede predecir la gravedad de la lesión hepática. Los perfiles hepáticos a veces pueden ser eficaces, especialmente si la toxicidad puede ser consecuencia de dosis repetidas en el tiempo.

Tratamiento de la intoxicación por paracetamol (acetaminofeno) Carbón vegetal y/o acetilcisteína

A veces, tratamiento para la insuficiencia o trasplante hepático Generalmente, si se ha ingerido el paracetamol (acetaminofeno) en las últimas horas, se puede administrar carbón activado. Si la concentración de paracetamol (acetaminofeno) en sangre aparece elevada, se administra generalmente el medicamento acetilcisteína por vía oral o intravenosa para reducir la toxicidad del paracetamol. La acetilcisteína se administra repetidamente durante uno o varios días. Este antídoto ayuda a evitar la lesión hepática pero no cura la que ya se ha producido. Por lo tanto, la acetilcisteína debe administrarse antes de que aparezca la lesión hepática. También habrá que establecer, si es necesario, un tratamiento de la insuficiencia hepática, o realizar un trasplante de hígado en caso de insuficiencia hepática. Si la toxicidad se deriva de varias dosis más pequeñas tomadas a lo largo del tiempo, la predicción del curso de la lesión hepática es difícil. Se administra acetilcisteína si las pruebas indican posibilidad de daño hepático y a veces si el daño hepático ya existe.