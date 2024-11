Washington University in St. Louis

El síndrome de proteinuria y hematuria asintomáticas es consecuencia de las enfermedades del glomérulo (conjuntos de vasos sanguíneos microscópicos en los riñones, que tienen pequeños poros a través de los cuales se filtra la sangre). Se caracterizan por la pérdida constante o intermitente de pequeñas cantidades de proteínas y sangre en la orina.

(Véase también Introducción a los trastornos del filtrado renal.)

En algunos casos, al realizar un análisis de orina como parte de una revisión rutinaria en personas asintomáticas, se descubren pequeñas cantidades de proteínas (proteinuria) o sangre (hematuria) excretadas en la orina. La presencia de acumulaciones de glóbulos rojos (cilindros hemáticos) o de glóbulos rojos con forma anómala debe hacer sospechar que la sangre en la orina proviene de los glomérulos. Los cilindros hemáticos y la proteinuria aparecen cuando la persona se está recuperando de un episodio reciente de inflamación renal (nefritis) no diagnosticado. Si esta situación parece probable, el médico solo tiene que volver a controlar a la persona en las semanas o meses siguientes para asegurarse de que se han resuelto las alteraciones.

Si los glóbulos rojos y la proteinuria persisten (en particular los cilindros urinarios), la causa suele ser uno de 3 trastornos:

La nefropatía por inmunoglobulina A (IgA), un tipo de glomerulonefritis provocada por el depósito de inmunocomplejos (combinaciones de anticuerpos y antígenos) en el riñón, que puede ser muy leve y no progresiva, o convertirse en una enfermedad grave que conduce a la insuficiencia renal (pérdida de la mayor parte de las funciones renales).

El síndrome de Alport , un trastorno glomerular progresivo hereditario que puede ser grave y conducir a insuficiencia renal, así como a una disminución de la visión y de la audición.

Enfermedad de la membrana basal delgada (hematuria familiar benigna), una enfermedad hereditaria causada por el adelgazamiento de una parte del glomérulo, llamada membrana basal.

Esta enfermedad tiende a provocar la presencia de glóbulos rojos (eritrocitos) en la orina, pero causa la excreción de cantidades más pequeñas de proteína que la nefropatía por IgA o el síndrome de Alport y es posible que no cause la excreción de cilindros hemáticos. Este trastorno presenta un curso leve y no progresivo. El diagnóstico puede realizarse mediante una biopsia renal. Sin embargo, es infrecuente que dicha biopsia se lleve a cabo, porque la probabilidad de encontrar una enfermedad tratable es muy baja.

El médico, por lo general, recomienda a las personas con proteinuria asintomática y hematuria que se sometan a una exploración física y análisis de orina 1 o 2 veces al año. Se realizan pruebas adicionales si aumenta considerablemente la cantidad de proteínas o de sangre o si aparecen síntomas que sugieren la presencia de una enfermedad específica. La mayor parte de las personas con proteinuria asintomática y síndrome de hematuria no empeoran y la afección puede persistir de forma indefinida.