Necrosis cortical de los riñones

American Association of Kidney Patients (AAKP): AAKP mejora la vida de los pacientes con enfermedad renal mediante la educación, la defensa y el fomento del sentido de comunidad entre ellos.

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK): (Instituto nacional para la diabetes y las enfermedades digestivas y renales, NIDDK por sus siglas en inglés): información general sobre enfermedades renales, incluyendo descubrimientos científicos, estadísticas y programas comunitarios de salud y alcance.