Un cálculo renal causa un dolor insoportable al entrar en el uréter. La contracción del uréter en respuesta al cálculo, produce un dolor intenso, de tipo cólico (cólico renal o ureteral) en el flanco o en la región lumbar que con frecuencia se extiende hacia la ingle o, en los varones, hacia el testículo. De modo característico, el dolor se produce en oleadas. Cada episodio de dolor dura entre 20 y 60 minutos y después cesa. El dolor desaparece cuando el uréter se relaja o cuando el cálculo pasa al interior de la vejiga.

Cálculos renales Vídeo

Las infecciones renales (pielonefritis) causan inflamación del tejido renal con distensión de la cápsula renal provocando un dolor fijo y constante. Los tumores renales habitualmente no causan dolor hasta que adquieren gran tamaño.

Otros trastornos que causan dolor en el flanco incluyen el bloqueo agudo del flujo de sangre al riñón o al intestino, un aneurisma aórtico abdominal roto y, en algunos casos, íntegro, problemas en la columna vertebral o en los nervios raquídeos, lesiones del aparato locomotor y tumores que afectan a la parte posterior del abdomen (retroperitoneo).