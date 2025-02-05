Los síntomas dependen de los siguientes factores

Gravedad del deterioro de la función renal

Tasa de disminución de la función renal

Causa del deterioro de la función renal

Los primeros síntomas incluyen

La retención de agua provoca aumento de peso e hinchazón de los pies y los tobillos o inflamación de la cara y las manos

Disminución de la cantidad de orina

La cantidad de orina (que para la mayoría de los adultos sanos está entre 750 mL y 2 L por día) en general disminuye hasta menos de 500 mL por día o se interrumpe por completo. La disminución importante en la producción de orina se denomina oliguria y el hecho de no producir orina se denomina anuria. Sin embargo, algunas personas con lesión renal aguda continúan produciendo cantidades normales de orina.

Más tarde, cuando la lesión renal aguda persiste y los productos de desecho se acumulan en el cuerpo, las personas pueden experimentar

Fatiga

Disminución de la capacidad para concentrarse en tareas mentales

Inapetencia

Náuseas

Picazón (prurito) generalizado

Las personas con lesión renal aguda pueden desarrollar síntomas más graves, como dolor torácico, espasmos musculares o incluso convulsiones. Si se acumula líquido en los pulmones, pueden notar falta de aliento o disnea.

La producción de orina color cola puede ser indicativa de diferentes enfermedades renales que dañan los glomérulos, las unidades de filtración del riñón. El color marrón de la orina es debido al paso de sangre a través de las unidades de filtración, y puede ser el primer signo de un trastorno conocido como glomerulonefritis (inflamación de las unidades de filtración). Ejemplos de estos trastornos son la glomerulonefritis postinfecciosa, la enfermedad de la antimembrana basal glomerular, y la nefritis lúpica.

Si la lesión renal aguda está causada por un bloqueo (obstrucción), el reflujo de orina hacia los riñones hace que el sistema de drenaje se dilate (un trastorno denominado hidronefrosis, véase figura Hidronefrosis, distensión del riñón). La obstrucción de las vías urinarias suele causar un dolor sordo y persistente por debajo de las costillas inferiores, pero también puede causar calambres, que oscilan entre leves e insoportables, por lo general a lo largo de los costados (flancos) del cuerpo; Algunas personas con hidronefrosis tienen sangre en la orina por una causa subyacente, como cálculos renales. Si la obstrucción está localizada por debajo de la vejiga, esta se agranda. Si la vejiga aumenta de tamaño rápidamente, es probable que se sienta un dolor intenso y presión en la pelvis, justo por encima del pubis. Si se agranda lentamente, el dolor puede ser mínimo, pero la parte inferior del abdomen puede hincharse a causa de la distensión forzada de la vejiga.

Si la lesión renal aguda aparece durante una hospitalización, la causa suele relacionarse con alguna lesión reciente, una intervención quirúrgica, un fármaco o una dolencia, como puede ser una infección. Pueden predominar los síntomas derivados de la causa de la lesión renal aguda; por ejemplo es posible que, antes de la aparición de los síntomas de insuficiencia renal, aparezcan fiebre alta, hipotensión arterial con riesgo de muerte (choque) y síntomas de insuficiencia cardíaca o insuficiencia hepática, que pueden ser más evidentes y urgentes que los síntomas renales.

Algunos de los trastornos que causan lesión renal aguda también afectan a otras partes del organismo. Por ejemplo, la granulomatosis con poliangeítis, que daña los vasos sanguíneos de los riñones, también puede dañar los vasos sanguíneos de los pulmones, causando tos con sangre. Las erupciones cutáneas son características de algunas causas de lesión renal aguda, como la poliangeítis microscópica, el lupus eritematoso sistémico (lupus) y la exposición a algunos medicamentos tóxicos.