Visión borrosa

Las personas con signos de alarma por lo general deben acudir a un servicio de urgencias inmediatamente. Las personas con un trastorno generalizado (sistémico) en todo el cuerpo que en algunas ocasiones causa daño en la retina (como por ejemplo diabetes, hipertensión arterial o anemia drepanocítica) deben consultar a un oftalmólogo tan pronto como sea conveniente, como máximo al cabo de unos pocos días. Sin embargo, si la visión se ha ido deteriorando de manera gradual a lo largo de meses o años, pero no se ha deteriorado gravemente, y no hay signos de alarma, esperar 1 semana o algo más no suele ser perjudicial.

Las exploraciones oculares debe realizarlas un oftalmólogo u optometrista. Los oftalmólogos son médicos que se especializan en la evaluación y el tratamiento (quirúrgico y no quirúrgico) de todo tipo de trastornos oculares. Los optometristas son profesionales de la salud que se especializan en el diagnóstico y el tratamiento de los defectos de refracción (que se tratan mediante la prescripción de gafas o lentes de contacto). Sin embargo, los optometristas a menudo pueden diagnosticar ciertos problemas oculares y remitir a la persona a un oftalmólogo para el tratamiento. Como norma general, hay que acudir a un oftalmólogo si aparecen signos de alarma.