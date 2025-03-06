Exploración de los ojos

La refracción es el procedimiento que utilizan los examinadores para evaluar los problemas de enfoque. Los problemas de la agudeza visual debidos a defectos de refracción, tales como miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia, se diagnostican mediante la graduación. Habitualmente, la agudeza visual se mide con una escala que compara la capacidad visual de una persona a una distancia de 6 m con la de alguien con una visión perfecta. De este modo, una persona con una vista de 6/6 ve objetos que se encuentran a 6 m de distancia con la misma claridad que una persona con vista perfecta a esa misma distancia; en cambio, una persona que tiene una vista de 6/60 solo ve a 6 m lo que una persona con vista perfecta puede ver a 60 m.

La agudeza visual se mide mediante la tabla de Snellen (tabla ocular), una tarjeta grande o una caja iluminada que muestra hileras de letras que van disminuyendo de tamaño. La tabla ocular se lee a una distancia estándar (preestablecida). La agudeza visual viene determinada por el tamaño de la hilera de letras que la persona es capaz de leer. Para las personas que no saben leer, se ha modificado la tabla y se utiliza la letra E mayúscula rotada de forma aleatoria; se pide a la persona que diga hacia dónde mira la E. Si una persona no puede leer nada de la tabla, el médico puede pedirle que cuente los dedos que le enseña o que diga si el médico está moviendo la mano. También se determina la visión cercana pidiendo a la persona que lea una tabla estándar para probar la visión de cerca, o una noticia de periódico, a una distancia de unos 35 cm.

La graduación automática se realiza con un dispositivo que determina el error de refracción de los ojos midiendo el cambio de la luz cuando esta entra en el ojo. La persona se sienta frente al autorrefractómetro y desde el dispositivo se le envía un rayo de luz para medir la respuesta del ojo; la máquina procesa esta información para calcular la graduación de las gafas necesaria para corregir el error de refracción. La medición requiere solo unos segundos.

El foróptero es el dispositivo que suele utilizarse, junto con la tabla de Snellen, para averiguar cuál es la mejor graduación para una persona que necesita gafas o lentes de contacto. Tiene una completa gama de lentes correctoras, lo que permite que la persona compare los distintos niveles de corrección mientras visualiza el gráfico. Generalmente, el oftalmólogo usa el foróptero para refinar la información obtenida a partir del autorrefractómetro, antes de prescribir las lentes.