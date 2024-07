La deficiencia de vitamina D por lo general ocurre en personas que no están expuestos a la luz solar y que no consumen suficiente vitamina D en su dieta. Los alimentos naturales (no enriquecidos) por sí solos no suelen proporcionan suficiente vitamina D para prevenir este déficit. Los alimentos que están enriquecidos con vitamina D y los suplementos ayudan a prevenir esta carencia si la exposición a la luz solar es insuficiente.

Exposición inadecuada a la luz solar La causa más común de carencia de vitamina D es Exposición inadecuada a la luz solar Por lo tanto, la carencia de vitamina D se manifiesta sobre todo en las personas que no pasan mucho tiempo al aire libre: las personas mayores y las que viven en residencias. La carencia también puede ocurrir durante el invierno en las latitudes norte y sur, y en las personas que llevan el cuerpo totalmente cubierto, como las mujeres musulmanas. Como la leche materna solo contiene pequeñas cantidades de vitamina D, los lactantes que no reciben suficiente luz solar corren el riesgo de sufrir esta carencia y, por tanto, raquitismo. Algunos expertos recomiendan que los brazos y las piernas, o la cara, los brazos y las manos, se expongan a la luz solar directa de 5 a 15 minutos un mínimo de 3 veces a la semana, pero puede que las personas que tienen la piel más oscura o son mayores necesiten una mayor exposición a la luz solar. Sin embargo, muchos dermatólogos no recomiendan el aumento de la exposición al sol, porque se incrementa el riesgo de cáncer de piel.