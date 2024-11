Las personas con obesidad o con sobrepeso y trastornos relacionados con el peso pueden beneficiarse de los medicamentos para perder peso (también llamados medicamentos contra la obesidad). Los fármacos son más eficaces cuando se administran asociados a cambios en la alimentación, una mayor actividad física y programas estructurados que implican cambios de comportamiento.

Algunos medicamentos para adelgazar están pensados para ser utilizados durante poco tiempo, mientras que otros están diseñados para utilizarse durante periodos prolongados. Los medicamentos para perder peso deben suspenderse o cambiarse si las personas no pierden peso después de 12 semanas de tratamiento.

Los medicamentos contra la obesidad que están disponibles actualmente son

Orlistat

Fentermina

Una asociación de fentermina y topiramato

Lorcaserín (no comercializado en Estados Unidos)

Una combinación de naltrexona y bupropión

Liraglutida

Semaglutida

Tirzepatide

Estos medicamentos se utilizan en personas con un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 30, o en personas con un IMC igual o superior a 27 pero con complicaciones como hipertensión o diabetes.

El orlistat limita la descomposición y la absorción de las grasas en el intestino, produciendo de hecho, una dieta baja en grasas. Puede comprarse tanto con receta médica como sin ella. Este medicamento da lugar a la aparición de grasa no absorbida en el tubo digestivo. Esta grasa puede causar hinchazón, gases y heces blandas, pero estos problemas suelen desaparecer con el tiempo. Orlistat debe tomarse con las comidas que contienen grasa. Este fármaco puede interferir en la absorción de las vitaminas liposolubles: A, D, E y K. Si no se absorbe suficiente vitamina D, puede llegar a aparecer osteoporosis en algunas personas, y por ende, mayor probabilidad de fracturas óseas. Las personas que toman orlistat deben asociarlo a un complemento vitamínico que contenga estos nutrientes y que deberá tomarse al menos 2 horas antes o después del orlistat.

La fentermina reduce el apetito al influir en los mensajeros químicos en el área del cerebro que controla el apetito. Solo se puede adquirir con receta. Se toma solo durante un breve periodo de tiempo. Puede producir un aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca así como causar insomnio, ansiedad y estreñimiento.

La asociación de fentermina y topiramato (utilizados para tratar las convulsiones y las migrañas) solo está disponible con receta. Esta asociación produce una pérdida de peso durante un periodo de hasta 2 años. Sin embargo, puede causar defectos congénitos, por lo que las mujeres en edad fértil solo pueden tomarlo si están usando un método anticonceptivo y se someten a una prueba de embarazo mensual. Estos medicamentos pueden causar trastornos del sueño y de la concentración, así como aumentar la frecuencia cardíaca.

Lorcaserin se administra solo con receta médica. No está disponible en Estados Unidos debido a la preocupación por un posible aumento del riesgo de cáncer. Suprime el apetito al afectar ciertos receptores cerebrales. Los efectos secundarios incluyen dolor de cabeza, náuseas, mareos, fatiga, sequedad de boca y estreñimiento, pero dichos efectos tienden a desaparecer con el tiempo. Las mujeres embarazadas no deberían tomar lorcaserina. Las personas que toman lorcaserin no deben tomar ciertos antidepresivos (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores de la recaptación de serotonina-norepinefrina e inhibidores de la monoaminooxidasa).

La combinación de naltrexona y bupropión sólo se puede adquirir con receta. Puede ayudar a las personas a perder peso cuando se usa en combinación con dieta y ejercicio. La naltrexona (por sí sola) se usa para bloquear los efectos de los opioides y para ayudar a los alcohólicos a dejar la bebida. La naltrexona también puede ayudar a reducir el apetito. El bupropión (por sí solo) se usa para tratar la depresión y para ayudar a los fumadores a dejar el tabaco. El bupropión también puede reducir el apetito. Los efectos secundarios del fármaco combinado incluyen hipertensión arterial, náuseas, vómitos y dolor de cabeza. Las personas con hipertensión arterial incontrolada, que hayan tenido convulsiones o que sufran un trastorno convulsivo no deben tomar este medicamento.

La liraglutida se utiliza para tratar la diabetes de tipo 2 y la obesidad. La liraglutida actúa frenando el paso del alimento desde el estómago. Se debe administrar mediante inyección. Sus efectos secundarios incluyen dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, inflamación del páncreas (pancreatitis) y bajo nivel de azúcar en la sangre (hipoglucemia). Las personas con un tipo de cáncer de tiroides llamado carcinoma medular de tiroides no deben tomar liraglutida.

La semaglutida es un fármaco inyectable utilizado para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad. La semaglutida ayuda al páncreas a liberar la cantidad correcta de insulina y es un inhibidor del apetito. Al igual que la liraglutida, los efectos secundarios más frecuentes de la semaglutida son náuseas y diarrea. La semaglutida no debe ser utilizada por personas que han sufrido un cáncer medular de tiroides o tienen familiares que lo han sufrido. Además, las personas que sufren un trastorno del sistema endocrino llamado síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (MEN 2, por sus siglas en inglés) no deben tomar semaglutida.

El tirzepatide se utiliza para tratar la diabetes tipo 2. Puede causar una pérdida de peso sustancial y sostenida en adultos que no tienen diabetes. También reduce el riesgo de trastornos cardíacos y endocrinos. Tirzepatide aún no está aprobado para el tratamiento de la obesidad, pero se espera que lo esté en un futuro cercano. Los posibles efectos secundarios incluyen pancreatitis, concentraciones bajas de azúcar en sangre y tumores tiroideos. Las personas con síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 no deben tomarlo.

A algunos preparados para adelgazar, de venta sin receta, incluidas las plantas medicinales, se les atribuye contribuir a la pérdida de peso por el hecho de intensificar el metabolismo, o bien al aumentar la sensación de saciedad, pero no se ha demostrado su eficacia, y además contienen aditivos que pueden ser nocivos o estimulantes (como efedra, cafeína, guaraná y fenilpropanolamina), por lo que deben evitarse.