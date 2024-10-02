La deficiencia de ZAP-70 (proteína 70 zeta-asociada) es un trastorno genético del sistema inmunitario que provoca una anomalía en los linfocitos T que evita que se activen para combatir infecciones específicas.

(Véase también Introducción a las inmunodeficiencias.)

Los linfocitos T son glóbulos blancos que identifican y atacan a las células y sustancias extrañas. La carencia o el mal funcionamiento de las células T aumenta el riesgo de infección grave. El déficit de ZAP-70 es un trastorno de inmunodeficiencia primaria. Su herencia es autosómica recesiva.

La deficiencia de ZAP-70 causa infecciones recurrentes similares a las de la inmunodeficiencia combinada grave en bebés y niños pequeños. Sin embargo, la deficiencia puede no ser diagnosticada hasta que los niños tienen varios años.

Se realizan análisis de sangre para determinar el número de linfocitos B y linfocitos T y la concentración de inmunoglobulinas, así como para evaluar el funcionamiento de dichos linfocitos.

El trastorno es mortal a menos que el niño reciba un trasplante de células madre.