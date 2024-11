Diarrea en adultos

Prueba analítica Prueba de huevos y parásitos

La necesidad de pruebas depende de los antecedentes clínicos y de la exploración física (véase la tabla Algunas causas y características de la diarrea).

La diarrea acuosa aguda (que dura menos de 4 días aproximadamente) sin signos de alarma suele tener su origen en una infección vírica, y las personas que se sienten por lo demás bien no requieren someterse a más pruebas. Las personas con diarrea aguda que presentan signos de alarma por deshidratación, heces sanguinolentas, fiebre o dolor abdominal intenso suelen necesitar pruebas, en especial las que son muy jóvenes o muy mayores. En estos casos, el médico solicita análisis de sangre para detectar alteraciones sanguíneas o electrolíticas; además, se realizan análisis de heces para detectar la presencia de sangre, marcadores de inflamación o microorganismos infecciosos (como Campylobacter, Yersinia, amebas, Giardia, y Cryptosporidium). Algunas causas de infección se detectan mediante la observación al microscopio, mientras que otras requieren la realización de cultivos (hacer crecer el microorganismo en el laboratorio) o pruebas específicas de enzimas (por ejemplo, Shigella o Giardia). Si la persona ha tomado antibióticos en los últimos 2 o 3 meses, el médico puede analizar las heces en búsqueda de la toxina Clostridioides difficile (C. diff). No suele ser necesaria una colonoscopia.

En caso de diarrea que dura más de 4 semanas (más de entre 1 y 3 semanas para las personas con un sistema inmunitario debilitado o que parecen gravemente enfermas) se llevan a cabo pruebas similares. Además, el médico puede analizar las heces, incluyendo pruebas de grasa (lo que indica malabsorción), análisis de sangre y una colonoscopia para examinar el revestimiento del recto y el colon y recoger muestras para detectar infecciones. A las personas cuyos síntomas parecen estar relacionados con la dieta se les puede hacer una prueba del aliento para detectar hidrógeno, lo que sugiere que no se están absorbiendo los hidratos de carbono. En algunos casos se realiza una biopsia de la mucosa rectal (obtención de una muestra de tejido para su examen al microscopio) para detectar si existe enfermedad inflamatoria intestinal. A veces se determina el volumen de las heces en un periodo de 24 horas. Las pruebas de diagnóstico por la imagen, como la enterografía mediante tomografía computarizada (TC), pueden ser necesarias cuando el médico sospecha la existencia de determinados tumores. Si todavía no puede establecerse el diagnóstico, es posible que se tenga que valorar la funcionalidad del páncreas. Según los síntomas que presente la persona afectada, los médicos también pueden solicitar pruebas para detectar enfermedad tiroidea o trastorno de las glándulas suprarrenales.