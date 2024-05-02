Diarrea en adultos

La diarrea es un incremento en el volumen, la fluidez o la frecuencia de las deposiciones.
La frecuencia de las deposiciones por sí sola no es la característica que define la diarrea. Algunas personas normalmente realizan de 3 a 5 deposiciones diarias. Las personas que ingieren grandes cantidades de fibra vegetal pueden producir más de 0,5 kg de heces al día, pero en estos casos las heces están bien formadas y no son líquidas.
La diarrea generalmente va acompañada de gases, cólicos y urgencia para evacuar; si está causada por un microorganismo infeccioso o por una sustancia tóxica, aparecen además náuseas y vómitos.
(Véase también Diarrea en niños.)
Complicaciones
La diarrea puede causar deshidratación y pérdida de electrólitos de la sangre, como sodio, potasio, magnesio, cloro y bicarbonato. Si se pierden grandes cantidades de líquido y electrólitos, se siente debilidad y la tensión arterial puede disminuir lo suficiente para causar desmayo (síncope), anomalías del ritmo cardíaco (arritmias) y otros trastornos graves. Corren un riesgo especial las personas muy jóvenes, muy ancianas o debilitadas y las personas con diarrea muy grave.
Causas de la diarrea
Existen muchas causas distintas de diarrea, dependiendo de su duración (véase la tabla Algunas causas y características de la diarrea).
Las causas más frecuentes de la diarrea aguda (que dura menos de 4 días) son
Infecciones víricas, bacterianas o parasitarias (gastroenteritis)
Efectos secundarios de un fármaco
Las causas más frecuentes de la diarrea crónica (que dura más de 4 semanas) son
Efectos secundarios de un fármaco
La diarrea que ha estado presente durante más de 4 semanas puede ser un caso persistente de diarrea aguda o la fase incipiente de un trastorno que causa diarrea crónica.
Clasificación
Normalmente, el porcentaje de agua que contienen las heces es del 60 al 90%. La diarrea se produce cuando no se absorbe suficiente agua de las heces, produciendo heces poco consistentes y mal formadas. Las heces pueden contener demasiada agua si
Pasan demasiado rápido a través del tubo digestivo
Contienen determinadas sustancias que impiden que el intestino grueso absorba agua
Contienen un exceso de agua secretada por los intestinos
El paso (tránsito) rápido de las heces es una causa frecuente de diarrea. Para que las heces tengan consistencia normal deben permanecer en el intestino grueso durante cierto tiempo. Las heces que salen del intestino grueso demasiado rápido son acuosas.
La disminución del tiempo de permanencia de las heces en el intestino grueso puede tener su origen en diversas enfermedades y tratamientos.
Una glándula tiroidea hiperactiva (hipertiroidismo)
Síndrome de Zollinger-Ellison (una afección de sobreproducción de ácido por un tumor)
Extirpación quirúrgica de parte del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso o de la vesícula biliar (colecistectomía)
Derivación quirúrgica de parte del intestino
Enfermedad inflamatoria intestinal (como colitis ulcerosa)
Medicamentos como antiácidos que contienen magnesio, laxantes, prostaglandinas, serotonina e incluso cafeína
Muchos alimentos, en especial aquellos que son ácidos o tienen una gran cantidad de azúcar (como los gofres o el jarabe de arce), pueden aumentar la velocidad de tránsito intestinal (véase la tabla Alimentos y bebidas que pueden causar diarrea). Algunas personas no toleran determinados alimentos y siempre sufren diarrea después de consumirlos.
El estrés y la ansiedad son también causas frecuentes.
La diarrea osmótica se produce cuando ciertas sustancias que no pueden ser absorbidas a través de la pared del colon permanecen en el intestino. La presencia de estas sustancias hace que la cantidad de agua que permanece en las heces sea excesiva, causando diarrea.
Determinados alimentos (como algunas frutas y legumbres) y los sustitutos del azúcar en alimentos dietéticos, las golosinas, la goma de mascar (por ejemplo, hexitoles, sorbitol y manitol) pueden causar diarrea osmótica.
La deficiencia de lactasa puede causar diarrea osmótica. La lactasa es una enzima que normalmente se encuentra en el intestino delgado y que convierte la lactosa (el azúcar de la leche) en glucosa y galactosa, para que pueda ser absorbida en el torrente sanguíneo. Cuando una persona con déficit de lactasa ingiere leche o productos lácteos, la lactosa no se digiere. La acumulación de lactosa en el intestino provoca diarrea osmótica; esta patología se denomina intolerancia a la lactosa. La gravedad de la diarrea osmótica depende de la cantidad de sustancia osmótica que se haya consumido. El cuadro cesa tan pronto como se deja de ingerir esa sustancia.
La sangre presente en el tubo digestivo actúa como un agente osmótico y produce heces negras y alquitranadas (melena).
Otra de las causas de la diarrea osmótica es la proliferación de bacterias intestinales normales o el crecimiento de bacterias que normalmente no se encuentran en el intestino.
Los antibióticos pueden causar diarrea osmótica al destruir las bacterias intestinales normales (véase, por ejemplo, diarrea inducida por Clostridioides difficile).
La diarrea secretora sucede cuando los intestinos delgado y grueso secretan sales (especialmente cloruro de sodio) y agua a las heces.sucede cuando los intestinos delgado y grueso secretan sales (especialmente cloruro de sodio) y agua a las heces.
Ciertas toxinas, como la producida por el cólera o durante algunas infecciones víricas, pueden causar estas secreciones. Las infecciones debidas a determinadas bacterias (por ejemplo, Campylobacter) y parásitos (como Cryptosporidium) también estimulan las secreciones. La diarrea puede ser masiva; en el caso del cólera, se puede llegar a evacuar más de 1 L de heces por hora.
Entre el resto de sustancias causantes de secreción de agua y sales se encuentran determinados laxantes, como el aceite de ricino y los ácidos biliares (que pueden acumularse en el colon si se ha extirpado parte del intestino delgado).
Ciertos tumores poco frecuentes, como los tumores carcinoides (argentafinomas), los gastrinomsa y los VIPomas, también causan diarrea secretora, al igual que algunos pólipos.
La diarrea inflamatoria se produce cuando la mucosa del intestino grueso se inflama, se ulcera o se dilata, y libera proteínas, sangre, moco y otros líquidos, lo que incrementa el volumen y el contenido líquido de las heces. Este tipo de diarrea puede tener su origen en muchas enfermedades, como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la tuberculosis y diversos tipos de cáncer, como el linfoma y el adenocarcinoma. Cuando la mucosa del recto está afectada, la persona siente a menudo urgencia defecatoria y tiene deposiciones frecuentes, porque el recto inflamado es más sensible a la distensión a causa de las heces.
La diarrea causada por malabsorción se caracteriza por el aspecto aceitoso o grasiento de las heces y un reborde de grasa alrededor de la taza del inodoro una vez se ha tirado de la cadena. La malabsorción de sales biliares, que puede ser consecuencia de ciertos trastornos, puede provocar diarrea estimulando la secreción de agua y electrolitos. Las heces presentan un color verdoso o anaranjado.
Alimentos y bebidas que pueden causar diarrea
Alimento o bebida
Ingrediente causante de diarrea
Chicle sin azúcar, pastillas de menta, cerezas dulces o ciruelas pasas
Hexitoles, sorbitol o manitol
Zumo de manzana, zumo de pera, uvas, miel, dátiles, nueces, higos, bebidas con gas (especialmente con sabores de fruta), ciruelas pasas, gofres y jarabe de arce
Fructosa
Leche, helado, yogur y queso blando
Lactosa
Café, té, refrescos con cola, algunos medicamentos contra el dolor de cabeza de venta sin receta
Cafeína
Evaluación de la diarrea
No todos los episodios de diarrea requieren valoración médica inmediata. La siguiente información puede ser útil a la hora de decidir cuándo es necesaria la valoración por parte de un médico, así como para saber qué puede esperarse durante esa valoración.
Signos de alarma
Determinados signos plantean la sospecha de una causa más grave de la diarrea
Sangre o pus en las heces
Fiebre
Signos de deshidratación (por ejemplo, disminución de la micción, letargo o apatía, sed extrema y sequedad de boca)
Diarrea crónica
Diarrea nocturna
Pérdida de peso
Cuándo acudir al médico
Las personas que presentan signos de alarma, como sangre o pus en las heces, fiebre o signos de deshidratación, deben ver a un médico de inmediato, al igual que aquellas con dolor abdominal importante. Puede que sea necesaria la realización inmediata de pruebas diagnósticas o la instauración de un tratamiento, e incluso puede requerirse el ingreso hospitalario.
Si los únicos signos de alarma presentes son la diarrea crónica o nocturna, o la pérdida de peso, es necesario acudir al médico en un plazo máximo de 1 semana aproximadamente.
Las personas sin signos de alarma deben llamar a un médico si la diarrea persiste durante más de 72 horas. Según cuáles sean los demás síntomas presentes, la edad y la historia clínica, se puede indicar una exploración clínica o intentar tratamientos caseros o tratamientos con medicamentos de venta sin receta (véase tratamiento de la diarrea).
Actuación del médico
En primer lugar, el médico pregunta acerca de los síntomas del paciente y su historial médico. A continuación, realiza una exploración física. Los antecedentes clínicos y la exploración física a menudo sugieren la causa de la diarrea y las pruebas que pueden ser necesarias (véase la tabla Algunas causas y características de la diarrea).
El médico comienza preguntando sobre la duración de la diarrea, su gravedad y sobre si actualmente también presentan diarrea amigos, familiares u otros contactos personales.
Otras preguntas importantes se centran en lo siguiente:
Circunstancias en que se produjo el inicio de la diarrea (incluyendo viajes recientes, alimentos ingeridos y procedencia del agua bebida)
Consumo de fármacos (incluyendo antibióticos en los 3 meses anteriores)
Existencia de dolor abdominal o vómitos
Frecuencia y momento de las deposiciones
Cambios en las características de las heces (por ejemplo, presencia de sangre, pus, aceite o grasa, o mucosidades, y cambios en el color o en la consistencia)
Cambios en el peso o en el apetito
Si se siente la necesidad urgente de defecar o de defecar constantemente
La exploración física comienza con la valoración del estado de hidratación de la persona. Se realiza una exploración abdominal completa, así como un tacto rectal para detectar la presencia de sangre.
Algunas causas y características de la diarrea
Causa
Características comunes*
Pruebas
Aguda (menos de 4 días) †
Gastroenteritis causadas por virus, bacterias o parásitos‡
A menudo vómitos
En raras ocasiones fiebre o sangre en las heces
Poco o ningún dolor abdominal (excepto durante el vómito)
A veces contacto reciente con personas infectadas (por ejemplo, personas que están en un centro de día, en un campamento o en un crucero), con animales en un zoológico de animales dóciles (donde se puede adquirir Escherichia coli [E. coli]), o con reptiles (donde se puede contraer la bacteria Salmonella)
A veces consumo reciente de alimentos poco cocinados, alimentos contaminados o agua contaminada
Exploración por un médico
A veces, examen y análisis de las heces
Diarrea que comienza de repente, en general acompañada de vómitos, al cabo de 4 a 8 horas de ingerir alimentos contaminados
A menudo presente en otras personas
Dura habitualmente entre 12 y 24 horas
Exploración por un médico
Efectos secundarios de medicamentos‡ (Incluidos los antibióticos, muchos fármacos antineoplásicos [quimioterápicos], la colchicina [colquicina] y la quinina/quinidina)
Uso reciente de un medicamento que causa diarrea
No suele haber otros síntomas
Exploración por un médico
A veces, pruebas para la toxina Clostridioides difficile (a veces llamada C. diff) en las heces
Crónica (4 semanas o más)
Factores alimentarios como
Diarrea solo después de consumir una sustancia que podría causarla
Distensión abdominal y gases (flatulencia)
Diarrea explosiva
Exploración por un médico
A veces una prueba del aliento para detectar hidrógeno, que indica la existencia de alimentos no digeridos
Examen y análisis de las heces para verificar si hay hidratos de carbono no absorbidos
Diarrea intermitente asociada a dolor abdominal
A menudo diarrea que alterna con estreñimiento
No hay hemorragia, pérdida de peso ni fiebre
Por lo general comienza durante la adolescencia o los 20 años
Los síntomas generalmente se presentan durante más de 12 semanas
Cambios en la frecuencia de las deposiciones o en la consistencia de las heces
Exploración por un médico
A veces análisis de sangre y colonoscopia
Enfermedad inflamatoria intestinal como
Sangre en las heces, dolor abdominal tipo cólico, pérdida de peso e inapetencia
A veces, artritis, erupción cutánea, llagas en la boca y fisuras en el recto
Colonoscopia
TC o RMN
Análisis de heces
Trastornos por malabsorción como
Heces de color claro, blandas, voluminosas y excepcionalmente malolientes que pueden tener aspecto aceitoso
Distensión abdominal y flatulencia
Pérdida de peso
Para esprúe tropical, residencia en un país tropical durante un periodo prolongado (más de 1 mes)
Para insuficiencia pancreática, por lo general en una persona con un trastorno del páncreas conocido (como pancreatitis crónica o fibrosis quística)
Análisis para determinar la cantidad de grasa en muestras de heces recogidas durante varios días
Si se sospecha enfermedad celíaca, análisis de sangre para detectar los anticuerpos producidos cuando se ingieren alimentos que contienen gluten
Para la enfermedad celíaca y el esprúe tropical (especialmente la primera), biopsia de intestino delgado
Ciertos tumores
Para cáncer de colon, a veces sangre en las heces, disminución del diámetro de las heces y pérdida de peso
Para tumores endocrinos, varios síntomas, como dolor abdominal o cólicos, enrojecimiento y diarrea acuosa masiva
Análisis de sangre
Colonoscopia
A menudo nerviosismo, intolerancia al calor, fatiga, palpitaciones, pérdida de peso y taquicardia
Análisis de sangre
Cirugía gástrica o intestinal (como una derivación gástrica para bajar de peso o la extirpación de un fragmento considerable de intestino)
Cirugía reciente evidente
Exploración por un médico
*Las características incluyen síntomas y los resultados de la exploración realizada por el médico. Las características que se mencionan son habituales, pero no siempre están presentes.
†La diarrea que ha estado presente entre 1 y 4 semanas puede ser un caso persistente de diarrea aguda o la fase incipiente de un trastorno que causa diarrea crónica.
‡Ciertas infecciones y ciertos medicamentos también pueden causar diarrea crónica.
TC = tomografía computarizada; VIH = virus de la inmunodeficiencia humana; RMN = resonancia magnética nuclear.
Pruebas complementarias
La necesidad de pruebas depende de los antecedentes clínicos y de la exploración física (véase la tabla Algunas causas y características de la diarrea).
La diarrea acuosa aguda (que dura menos de 4 días aproximadamente) sin signos de alarma suele tener su origen en una infección vírica, y las personas que se sienten por lo demás bien no requieren someterse a más pruebas. Las personas con diarrea aguda que presentan signos de alarma por deshidratación, heces sanguinolentas, fiebre o dolor abdominal intenso suelen necesitar pruebas, en especial las que son muy jóvenes o muy mayores. En estos casos, el médico solicita análisis de sangre para detectar alteraciones sanguíneas o electrolíticas; además, se realizan análisis de heces para detectar la presencia de sangre, marcadores de inflamación o microorganismos infecciosos (como Campylobacter, Yersinia, amebas, Giardia, y Cryptosporidium). Algunas causas de infección se detectan mediante la observación al microscopio, mientras que otras requieren la realización de cultivos (hacer crecer el microorganismo en el laboratorio) o pruebas específicas de enzimas (por ejemplo, Shigella o Giardia). Si la persona ha tomado antibióticos en los últimos 2 o 3 meses, el médico puede analizar las heces en búsqueda de la toxina Clostridioides difficile (C. diff). No suele ser necesaria una colonoscopia.
En caso de diarrea que dura más de 4 semanas (más de entre 1 y 3 semanas para las personas con un sistema inmunitario debilitado o que parecen gravemente enfermas) se llevan a cabo pruebas similares. Además, el médico puede analizar las heces, incluyendo pruebas de grasa (lo que indica malabsorción), análisis de sangre y una colonoscopia para examinar el revestimiento del recto y el colon y recoger muestras para detectar infecciones. A las personas cuyos síntomas parecen estar relacionados con la dieta se les puede hacer una prueba del aliento para detectar hidrógeno, lo que sugiere que no se están absorbiendo los hidratos de carbono. En algunos casos se realiza una biopsia de la mucosa rectal (obtención de una muestra de tejido para su examen al microscopio) para detectar si existe enfermedad inflamatoria intestinal. A veces se determina el volumen de las heces en un periodo de 24 horas. Las pruebas de diagnóstico por la imagen, como la enterografía mediante tomografía computarizada (TC), pueden ser necesarias cuando el médico sospecha la existencia de determinados tumores. Si todavía no puede establecerse el diagnóstico, es posible que se tenga que valorar la funcionalidad del páncreas. Según los síntomas que presente la persona afectada, los médicos también pueden solicitar pruebas para detectar enfermedad tiroidea o trastorno de las glándulas suprarrenales.
Tratamiento de la diarrea
El tratamiento va dirigido a combatir la causa de la diarrea, siempre que sea posible. Por ejemplo, se evitan los alimentos y los medicamentos que causan diarrea, se eliminan los tumores y se administran medicamentos para erradicar una infección parasitaria. Sin embargo, en muchos casos el cuerpo se cura solo. Una causa vírica generalmente se resuelve sola en un plazo de 24 a 48 horas.
(Véase también Tratamiento de la diarrea en niños.)
Deshidratación
En los casos de deshidratación es necesario tomar suplementos líquidos que contengan cantidades equilibradas de agua, azúcar y sales. Mientras la persona no presente una frecuencia de vómitos que lo impida, estos líquidos pueden administrarse por vía oral (véase Tratamiento de la deshidratación).
Las personas muy enfermas y las que tienen anomalías electrolíticas importantes requieren la administración de líquidos por vía intravenosa, y a veces hospitalización.
Medicamentos
Los medicamentos que relajan la musculatura intestinal y lentifican el tráfico intestinal (fármacos antidiarreicos) pueden ser eficaces para disminuir la diarrea. La loperamida se dispensa sin receta médica. Los fármacos opioides, como la codeína, el difenoxilato y el paregórico (tintura de opio), se comercializan con receta y también pueden ser eficaces. Sin embargo, los cuadros de gastroenteritis causadas por bacterias, en particular Los medicamentos que relajan la musculatura intestinal y lentifican el tráfico intestinal (fármacos antidiarreicos) pueden ser eficaces para disminuir la diarrea. La loperamida se dispensa sin receta médica. Los fármacos opioides, como la codeína, el difenoxilato y el paregórico (tintura de opio), se comercializan con receta y también pueden ser eficaces. Sin embargo, los cuadros de gastroenteritis causadas por bacterias, en particularSalmonella, Shigella y Clostridioides difficile, pueden agravarse con el uso de medicamentos antidiarreicos. Los médicos suelen recomendar dichos medicamentos únicamente a personas con diarrea acuosa y que no presentan signos de alarma, ya que en estos casos es improbable que se trate de este tipo de infecciones bacterianas.
Eluxadoline y rifaximina son otros medicamentos que puede administrarse a algunas personas con diarrea provocada por el síndrome del intestino irritable.Eluxadoline y rifaximina son otros medicamentos que puede administrarse a algunas personas con diarrea provocada por el síndrome del intestino irritable.
Los medicamentos sin receta médica contienen adsorbentes (por ejemplo, caolín-pectina) que se adhieren a las sustancias químicas, las toxinas y los microorganismos infecciosos. Algunos adsorbentes también ayudan a endurecer las heces. El subsalicilato de bismuto resulta eficaz en muchos casos de diarrea. Tiene un efecto secundario habitual, que es conferir una coloración negra a las heces.
Los agentes formadores de masa utilizados para el estreñimiento crónico, como la ispágula o la metilcelulosa, algunas veces también contribuyen a aliviar la diarrea crónica., como la ispágula o la metilcelulosa, algunas veces también contribuyen a aliviar la diarrea crónica.
Conceptos clave
En los casos de diarrea aguda, el médico examina las heces solo si sospecha determinadas infecciones agudas o si la persona afectada presenta síntomas prolongados (es decir, durante 4 a 7 días) o signos de alarma.
Si existe posibilidad de infección por Clostridioides difficile, Salmonella, o Shigella, se evita la prescripción de fármacos antidiarreicos.