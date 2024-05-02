Diarrea en adultos

Clasificación

Normalmente, el porcentaje de agua que contienen las heces es del 60 al 90%. La diarrea se produce cuando no se absorbe suficiente agua de las heces, produciendo heces poco consistentes y mal formadas. Las heces pueden contener demasiada agua si

Pasan demasiado rápido a través del tubo digestivo

Contienen determinadas sustancias que impiden que el intestino grueso absorba agua

Contienen un exceso de agua secretada por los intestinos

El paso (tránsito) rápido de las heces es una causa frecuente de diarrea. Para que las heces tengan consistencia normal deben permanecer en el intestino grueso durante cierto tiempo. Las heces que salen del intestino grueso demasiado rápido son acuosas.

La disminución del tiempo de permanencia de las heces en el intestino grueso puede tener su origen en diversas enfermedades y tratamientos.

Una glándula tiroidea hiperactiva (hipertiroidismo)

Síndrome de Zollinger-Ellison (una afección de sobreproducción de ácido por un tumor)

Extirpación quirúrgica de parte del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso o de la vesícula biliar (colecistectomía)

Derivación quirúrgica de parte del intestino

Enfermedad inflamatoria intestinal (como colitis ulcerosa)

Medicamentos como antiácidos que contienen magnesio, laxantes, prostaglandinas, serotonina e incluso cafeína

Muchos alimentos, en especial aquellos que son ácidos o tienen una gran cantidad de azúcar (como los gofres o el jarabe de arce), pueden aumentar la velocidad de tránsito intestinal (véase la tabla Alimentos y bebidas que pueden causar diarrea). Algunas personas no toleran determinados alimentos y siempre sufren diarrea después de consumirlos.

El estrés y la ansiedad son también causas frecuentes.

La diarrea osmótica se produce cuando ciertas sustancias que no pueden ser absorbidas a través de la pared del colon permanecen en el intestino. La presencia de estas sustancias hace que la cantidad de agua que permanece en las heces sea excesiva, causando diarrea.

Determinados alimentos (como algunas frutas y legumbres) y los sustitutos del azúcar en alimentos dietéticos, las golosinas, la goma de mascar (por ejemplo, hexitoles, sorbitol y manitol) pueden causar diarrea osmótica.

La deficiencia de lactasa puede causar diarrea osmótica. La lactasa es una enzima que normalmente se encuentra en el intestino delgado y que convierte la lactosa (el azúcar de la leche) en glucosa y galactosa, para que pueda ser absorbida en el torrente sanguíneo. Cuando una persona con déficit de lactasa ingiere leche o productos lácteos, la lactosa no se digiere. La acumulación de lactosa en el intestino provoca diarrea osmótica; esta patología se denomina intolerancia a la lactosa. La gravedad de la diarrea osmótica depende de la cantidad de sustancia osmótica que se haya consumido. El cuadro cesa tan pronto como se deja de ingerir esa sustancia.

La sangre presente en el tubo digestivo actúa como un agente osmótico y produce heces negras y alquitranadas (melena).

Otra de las causas de la diarrea osmótica es la proliferación de bacterias intestinales normales o el crecimiento de bacterias que normalmente no se encuentran en el intestino.

Los antibióticos pueden causar diarrea osmótica al destruir las bacterias intestinales normales (véase, por ejemplo, diarrea inducida por Clostridioides difficile).

La diarrea secretora sucede cuando los intestinos delgado y grueso secretan sales (especialmente cloruro de sodio) y agua a las heces.

Ciertas toxinas, como la producida por el cólera o durante algunas infecciones víricas, pueden causar estas secreciones. Las infecciones debidas a determinadas bacterias (por ejemplo, Campylobacter) y parásitos (como Cryptosporidium) también estimulan las secreciones. La diarrea puede ser masiva; en el caso del cólera, se puede llegar a evacuar más de 1 L de heces por hora.

Entre el resto de sustancias causantes de secreción de agua y sales se encuentran determinados laxantes, como el aceite de ricino y los ácidos biliares (que pueden acumularse en el colon si se ha extirpado parte del intestino delgado).

Ciertos tumores poco frecuentes, como los tumores carcinoides (argentafinomas), los gastrinomsa y los VIPomas, también causan diarrea secretora, al igual que algunos pólipos.

La diarrea inflamatoria se produce cuando la mucosa del intestino grueso se inflama, se ulcera o se dilata, y libera proteínas, sangre, moco y otros líquidos, lo que incrementa el volumen y el contenido líquido de las heces. Este tipo de diarrea puede tener su origen en muchas enfermedades, como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la tuberculosis y diversos tipos de cáncer, como el linfoma y el adenocarcinoma. Cuando la mucosa del recto está afectada, la persona siente a menudo urgencia defecatoria y tiene deposiciones frecuentes, porque el recto inflamado es más sensible a la distensión a causa de las heces.

La diarrea causada por malabsorción se caracteriza por el aspecto aceitoso o grasiento de las heces y un reborde de grasa alrededor de la taza del inodoro una vez se ha tirado de la cadena. La malabsorción de sales biliares, que puede ser consecuencia de ciertos trastornos, puede provocar diarrea estimulando la secreción de agua y electrolitos. Las heces presentan un color verdoso o anaranjado.