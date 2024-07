Extracción de aire

Un neumotórax espontáneo primario pequeño no suele requerir tratamiento. Por lo general no provoca trastornos importantes en la respiración y el aire se reabsorbe en pocos días. La reabsorción del aire en un neumotórax grande puede llevarse a cabo en entre 2 y 4 semanas. No obstante, el aire se puede extraer más rápidamente mediante la inserción de un catéter o un tubo torácico en el neumotórax.

Si un neumotórax espontáneo primario es lo suficientemente grande como para dificultar la respiración, se puede aspirar el aire mediante una jeringa grande conectada a un tubo delgado y flexible (catéter) que se introduce en el tórax. El catéter puede extraerse, o sellarse y dejarse instalado durante un tiempo para que se pueda extraer el aire que se acumule de nuevo. Las personas con neumotórax espontáneo primario deben dejar de fumar y les puede resultar beneficioso el asesoramiento para dejar de fumar.

Si la aspiración con catéter no da resultado o se trata de un neumotórax de otro tipo (como el neumotórax espontáneo secundario o el neumotórax traumático), se puede utilizar un tubo torácico para evacuar el aire. El tubo se conecta a un sistema de drenaje sellado o a una válvula de una sola vía que deja salir el aire sin que vuelva a entrar. Se puede conectar una bomba de aspiración al tubo si el aire sigue escapándose por una conexión anómala (fístula) entre la vía respiratoria y el espacio pleural.

En algunas ocasiones, es necesaria la cirugía, que suele realizarse con un toracoscopio introducido en la cavidad pleural a través de la pared torácica.