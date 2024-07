Embolia pulmonar (EP)

Una angiografía por TC es un tipo de TC. Es rápida, no invasiva y bastante precisa, sobre todo para grandes coágulos. En esta prueba se inyecta material de contraste en una vena. El material de contraste viaja a los pulmones a través de las arterias pulmonares y un equipo de tomografía computarizada (TC) genera las imágenes de la sangre en las arterias para determinar si un émbolo pulmonar está bloqueando el flujo sanguíneo. La angiografía por TC es la prueba de diagnóstico por la imagen más utilizada para diagnosticar una embolia pulmonar. El tamaño del corazón también puede indicar hasta qué punto está siendo forzado.

La gammagrafía pulmonar de ventilación/perfusión es una técnica no invasiva y bastante precisa, pero requiere más tiempo que una TC. Una exploración de ventilación/perfusión consiste en realidad en dos exploraciones, una que mide la respiración (ventilación) y otra que mide el flujo sanguíneo (perfusión). Las pruebas generalmente se realizan juntas, pero también se pueden hacer por separado.

En una gammagrafía pulmonar de perfusión una pequeña cantidad de sustancia radiactiva se inyecta en una vena y viaja a través de las arterias pulmonares hasta los pulmones, donde delinea el suministro de sangre al pulmón. Los resultados completamente normales de una perfusión descartan una embolia pulmonar. Los resultados anómalos sugieren la posibilidad de una embolia pulmonar, pero también pueden indicar la posible presencia de otros trastornos. Los médicos a veces utilizan una gammagrafía de perfusión pulmonar si el paciente tiene un problema renal que impide la realización de una angiografía por TC debido a que el material de contraste utilizado para la TC podría dañar aún más los riñones.

En una gammagrafía pulmonar de ventilación, la persona inhala un gas inocuo que contiene trazas de material radiactivo, el cual se distribuye a través de los pequeños sacos de aire de los pulmones (alvéolos). En las imágenes se visualizan las áreas donde se libera dióxido de carbono y se capta oxígeno.

Generalmente los médicos pueden determinar si la persona ha padecido una embolia pulmonar comparando la gammagrafía de ventilación con el modelo de irrigación sanguinea mostrado en la prueba de perfusión.

La ecografía de las piernas es una prueba no invasiva y puede identificar coágulos en las piernas, que son las fuentes habituales de la embolia pulmonar (TEP, tromboembolia pulmonar). La ausencia de coágulos en las venas de la pierna no descarta una embolia pulmonar. Sin embargo, si la ecografía revela coágulos de sangre y la persona afectada presenta poca dificultad para respirar y no hay disminución de su presión arterial o aumento de su frecuencia cardíaca, recibe algunas veces el mismo tratamiento que recibiría si presentara embolia pulmonar sin ninguna prueba adicional, ya que el tratamiento para ambas afecciones es a menudo el mismo.

La angiografía de la arteria pulmonar casi nunca es necesaria para diagnosticar la embolia pulmonar aguda.