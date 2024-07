Cirugía para extirpar la vesícula biliar (colecistectomía)

A veces, medicamentos para disolver los cálculos biliares

En ocasiones, extracción de los cálculos biliares mediante colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE)

Los cálculos biliares que no causan síntomas (litiasis asintomática) no requieren tratamiento. Los cambios en la alimentación (por ejemplo, la adopción de una dieta baja en grasas) no sirven si los cálculos biliares causan dolor.

Cálculos en la vesícula biliar Si los cálculos causan episodios de dolor incapacitantes y repetidos, el médico puede recomendar la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar (colecistectomía). La extirpación quirúrgica evita los episodios de cólico biliar, pero no afecta a la digestión. No se requieren restricciones dietéticas especiales después de la intervención quirúrgica. Durante la colecistectomía, el médico busca también cálculos en las vías biliares. Aproximadamente el 90% de las colecistectomías se realizan mediante un tubo de visualización llamado laparoscopio. Después de practicar unas pequeñas incisiones en el abdomen, se introduce el laparoscopio. A través de las incisiones se hace pasar el instrumental quirúrgico para extirpar la vesícula biliar. La colecistectomía laparoscópica ha disminuido las molestias postoperatorias, ha acortado el tiempo de estancia en hospital, ha proporcionado mejores resultados estéticos y ha reducido el periodo necesario para la recuperación. El resto de las colescitectomías se realizan mediante cirugía abdominal abierta, la cual requiere una incisión más amplia en el abdomen. Como alternativa, en algunas ocasiones los cálculos biliares pueden disolverse con medicamentos, como por ejemplo, los ácidos biliares (ácido ursodesoxicólico), tomados por vía oral. Esta medicación, puede disolver los cálculos muy pequeños en un término aproximado de 6 meses. Para cálculos más grandes puede tomarse hasta durante 1 a 2 años. Muchos cálculos no se disuelven nunca. La disolución de los cálculos biliares con medicamentos tiene mayores probabilidades de éxito cuando los cálculos están formados por colesterol y la abertura de la vesícula biliar no está obstruida. Aun cuando los cálculos puedan disolverse con éxito, la mitad de estas personas desarrollan cálculos biliares otra vez en el término de 5 años. Este tratamiento tiene un uso limitado, y los médicos lo utilizan por lo general cuando la cirugía es demasiado arriesgada (por ejemplo, en personas con problemas médicos muy importantes, véase Riesgo quirúrgico). El ácido ursodesoxicólico, un medicamento tomado por vía oral, puede ayudar a prevenir la formación de cálculos en personas obesas que están perdiendo peso rápidamente después de una cirugía para bajar de peso o que están siguiendo una dieta muy baja en calorías.