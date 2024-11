Introducción a la hepatitis vírica aguda

La hepatitis vírica aguda puede dar lugar a cualquier cuadro clínico, desde un trastorno menor, similar a una gripe, hasta una insuficiencia hepática mortal. A veces cursa de forma asintomática. La gravedad de los síntomas y la velocidad de recuperación varían considerablemente en función del tipo de virus y de la respuesta de la persona a la infección. La hepatitis A y la hepatitis C suelen cursar con síntomas muy leves o ser asintomáticas y pueden pasar inadvertidas. Las hepatitis B y E producen síntomas graves con mayor probabilidad. La infección simultánea por los virus de la hepatitis B y D (llamada coinfección) hace que los síntomas de la hepatitis B sean aún más graves.

Los síntomas de la hepatitis vírica aguda suelen comenzar de repente. Entre estos factores se incluyen los siguientes

Inapetencia

Sensación general de enfermedad (malestar)

Náuseas y vómitos

Fiebre

Dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen (donde está ubicado el hígado)

En las personas fumadoras, la aversión al tabaco es un síntoma típico. Algunas veces, en especial en la hepatitis B, las personas infectadas presentan dolores articulares y urticaria con prurito (habones).

Por lo general, el apetito regresa alrededor de una semana después del comienzo de los síntomas.

A veces, al cabo de 3 a 10 días, la orina se oscurece y las heces se vuelven pálidas. Puede aparecer ictericia (coloración amarillenta de la piel y el blanco de los ojos). A veces se acompaña de prurito. Estos síntomas ocurren porque el hígado dañado no puede eliminar la bilirrubina de la sangre como lo hace normalmente. La bilirrubina es un pigmento amarillo que se forma cuando la hemoglobina (la parte de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno) se descompone como parte del proceso normal de reciclaje de los glóbulos rojos viejos o deteriorados. Luego, la bilirrubina se acumula en la sangre y se deposita en la piel (lo que hace que se vea amarilla y cause prurito) y en el blanco de los ojos (lo que hace que se vean amarillos). La bilirrubina se secreta normalmente en el intestino como un componente de la bilis (el líquido digestivo de color amarillo verdoso producido por el hígado) y se excreta en las heces, otorgándoles su color marrón característico. En las personas con hepatitis, las heces son pálidas porque la bilirrubina no penetra en el intestino para eliminarse en las heces. En cambio, la bilirrubina se elimina en la orina, oscureciéndola.

El hígado puede estar aumentado de tamaño y ser doloroso a la palpación.

La mayoría de los síntomas iniciales (falta de apetito, náuseas, vómitos y fiebre) desaparecen habitualmente en menos de una semana y la persona se encuentra mejor, aun cuando la ictericia puede empeorar. La ictericia suele alcanzar su nivel máximo en 1 o 2 semanas, y luego desaparece en 2 a 4 semanas. Pero a veces puede tardar mucho más tiempo en resolverse por completo.

En contadas ocasiones aparece una hepatitis fulminante. La hepatitis fulminante es una hepatitis grave con signos de insuficiencia hepática. La hepatitis fulminante puede ocurrir en personas con hepatitis A, pero es más probable que se desarrolle en personas con hepatitis B, particularmente si también sufren hepatitis D. También puede ocurrir en personas que toman ciertos medicamentos, como paracetamol (acetaminofeno) y suplementos herbáceos que pueden dañar el hígado, o puede estar causada por hepatitis alcohólica en personas con un largo historial de consumo excesivo de alcohol. La hepatitis fulminante puede progresar muy rápidamente, por lo general en cuestión de días o semanas. El hígado ya no puede sintetizar la cantidad suficiente de proteínas que intervienen en la coagulación de la sangre. Sin embargo, a pesar de que la sangre no se coagula normalmente, las personas no son más propensas a tener hematomas o sangrar fácilmente o sin causa. El hígado no puede eliminar las sustancias tóxicas como lo hace normalmente. Por lo tanto, estas sustancias tóxicas se acumulan en la sangre y llegan al cerebro, causando un deterioro rápido de la función mental, denominado encefalopatía hepática (portosistémica). La persona afectada puede entrar en coma en cuestión de días o semanas. La hepatitis fulminante puede resultar mortal, sobre todo en adultos. A veces, el trasplante de hígado debe realizarse de inmediato para salvar la vida de la persona.

Las personas con hepatitis vírica aguda generalmente se recuperan en 4 u 8 semanas, incluso sin tratamiento. Sin embargo, algunas personas infectadas con hepatitis B o C desarrollan infecciones crónicas.