La prueba de esfuerzo mide la función del corazón con una electrocardiografía (ECG) mientras el corazón está bajo estrés, ya sea por el ejercicio o por un medicamento utilizado para estresar el corazón.

Someter al corazón a una prueba de esfuerzo (mediante ejercicio físico o utilizando fármacos estimulantes que aceleran el latido cardíaco y lo hacen más contundente) puede ayudar a identificar una enfermedad de las arterias coronarias (arteriopatía coronaria). En dicha enfermedad, se produce una obstrucción parcial o total del flujo sanguíneo a través de las arterias (que son las encargadas de la irrigación sanguínea del músculo cardíaco). Si la obstrucción de las arterias coronarias es solo parcial, el corazón puede estar irrigado adecuadamente cuando la persona se encuentra en reposo, pero no cuando el corazón está trabajando con intensidad. Por lo tanto, someter al corazón a una prueba de esfuerzo puede ayudar a identificar la existencia de una enfermedad de las arterias coronarias.

Dado que las pruebas de esfuerzo controlan específicamente el funcionamiento cardíaco, ayudan a los médicos a distinguir las enfermedades del corazón de otras alteraciones que también limitan la capacidad de ejercicio físico, como afecciones pulmonares, anemia y deterioro del estado físico general.

Durante la prueba de esfuerzo, se provoca un estrés cardíaco mediante ejercicio físico o con ayuda de un medicamento, lo que suele provocar que los latidos del corazón se aceleren y se comprueba así la existencia de signos de flujo sanguíneo inadecuado en el corazón. Durante dicho estudio también se realiza un control para detectar síntomas que sugieran un flujo inadecuado de sangre al corazón, como la hipotensión arterial, la dificultad respiratoria y el dolor torácico.

En la mayor parte de los casos, se utiliza la electrocardiografía (ECG) para comprobar la reducción del flujo sanguíneo en las arterias coronarias. En algunos casos se llevan a cabo, como parte de la prueba de estrés, otras pruebas más precisas, aunque más caras, como la ecocardiografía y la gammagrafía.

Ninguna prueba es perfecta. En ocasiones se detectan anomalías en personas que no sufren arteriopatía coronaria (resultado falso positivo). A veces, las pruebas no muestran anomalías en personas que sufren la enfermedad (un resultado falso negativo). En las personas que no presentan síntomas, sobre todo si son jóvenes, la probabilidad de sufrir una arteriopatía coronaria es baja, aunque el resultado de la prueba así lo indique. En estos casos suele ser más probable que un resultado positivo sea falso que no que sea verdadero. Estos resultados falso positivos pueden causar preocupación y gastos médicos considerables. Por estas razones, la mayoría de los expertos desaconsejan que las personas asintomáticas sean sometidas a una prueba de esfuerzo en revisiones rutinarias (como las que se solicitan para iniciar un programa de ejercicio físico o en la revisión para contratar un seguro de vida).