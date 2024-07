Introducción a la arteriopatía coronaria (coronariopatía)

Es beneficioso realizar algunos cambios:

Menos grasa saturada

Ausencia de grasas trans

Más frutas y verduras

Más fibra

Consumo moderado (o nulo) de alcohol

Menos hidratos de carbono simples (tales como azúcar, pan blanco, y harina blanca)

Se aconseja limitar la cantidad de grasa a menos del 25 al 35% de las calorías diarias recomendadas para mantener un buen estado de salud; sin embargo, algunos expertos opinan que la grasa debe limitarse al 10% de las calorías diarias con el fin de disminuir el riesgo de arteriopatía coronaria. Una alimentación con bajo contenido en grasas también contribuye a reducir las concentraciones de colesterol total y de colesterol LDL (el «malo»), otro factor de riesgo de la arteriopatía coronaria. El tipo de grasa que se consume es tan importante como la cantidad. Por lo tanto, es recomendable comer pescado azul, como el salmón, de forma habitual, ya que contiene una gran cantidad de grasas omega-3 (grasas saludables) y evitar por completo las grasas trans más perjudiciales. En Estados Unidos y en algunos otros países, las grasas trans han sido prohibidas en los productos de alimentos envasados, los restaurantes de comida rápida y los restaurantes en general.

Comer por lo menos 5 piezas de fruta y de verdura a diario disminuye el riesgo de arteriopatía coronaria. Estos alimentos contienen muchos fitoquímicos. De todas formas, no se ha determinado con certeza que los fitoquímicos sean responsables de la reducción del riesgo, porque las personas que se alimentan de este modo también tienden a comer menos grasa, más fibra y más alimentos que contienen vitaminas C, D y E. Se cree que la ingesta de alimentos que contienen gran cantidad de un determinado grupo de fitoquímicos denominados flavonoides (se encuentran en la uva roja y en la morada, en el vino tinto y en el té negro) ayuda a reducir el riesgo de arteriopatía coronaria. No obstante, no se ha podido determinar con exactitud la relación entre la causa y el efecto. Algún otro factor podría explicar el riesgo aparentemente menor.

También es recomendable consumir alimentos con un gran contenido de fibra. Existen 2 tipos de fibra: soluble e insoluble.

La fibra soluble (que se disuelve en líquido) se encuentra en el salvado de avena, la avena, las judías o frijoles, los guisantes, el salvado de arroz, la cebada, las frutas cítricas, las fresas y la pulpa de manzana. Ayuda a reducir las concentraciones de colesterol. Puede reducir o a estabilizar las altas concentraciones de azúcar (glucosa) en sangre y incrementar los niveles bajos de insulina. De este modo, la fibra soluble contribuye a reducir el riesgo de arteriopatía coronaria en personas diabéticas.

La fibra insoluble (que no se disuelve en líquido) se encuentra en la mayoría de los cereales y de sus derivados, así como en frutas y en verduras como la piel de manzana, la col o repollo, la remolacha, la zanahoria, la col de Bruselas, el nabo y la coliflor; también favorece la digestión.

No obstante, la ingestión excesiva de fibra interfiere en la absorción de ciertas vitaminas y minerales.

La alimentación debe contener las cantidades diarias recomendadas de vitaminas y minerales. Los suplementos vitamínicos no se consideran un sustituto aceptable de una alimentación saludable. Existe cierta controversia acerca de la función de los suplementos en la reducción del riesgo de arteriopatía coronaria no se ha observado que tomar suplementos de vitamina E o de vitamina C ayude a prevenir la arteriopatía coronaria. Tomar ácido fólico o vitaminas B6 y B12 puede reducir las concentraciones de homocisteína, pero en los estudios realizados no se ha podido demostrar que tomar estos suplementos disminuya el riesgo de padecer arteriopatía coronaria.

Este riesgo se puede reducir limitando la cantidad de carbohidratos de azúcar simple (como la harina blanca refinada, el arroz blanco y los alimentos procesados) y aumentando la proporción de cereales integrales en la dieta, ya que de esta manera disminuye el riesgo de obesidad y de una posible diabetes, que también son factores de riesgo de la arteriopatía coronaria.

En general, debe mantener un peso saludable y comer una variedad de alimentos. Se han propuesto varias dietas específicas para reducir el riesgo de enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular. Se ha observado que la dieta mediterránea, verduras, frutos secos y aceite de oliva, parece reducir el riesgo de arteriopatía coronaria, así como el riesgo de posteriores ataques al corazón en personas que ya sufren enfermedades cardíacas. Según informa la American Heart Association (Asociación estadounidense de cardiología), la dieta mediterránea se compone de variedad de frutas, verduras, frutos secos, semillas, pan y otros cereales, patatas, frijoles y aceite de oliva. Los productos lácteos, los huevos, el pescado y las aves de corral se consumen en cantidades entre bajas y moderadas. En esta dieta, el pescado y las aves de corral se consumen con mayor frecuencia que la carne roja. También se centra en alimentos de origen vegetal, mínimamente procesados, con fruta como un postre común en lugar de dulces. El vino se puede consumir en cantidades bajas o moderadas, por lo general con las comidas.