Trastorno por rumiación

National Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders (ANAD): (Asociación nacional para la anorexia nerviosa y trastornos asociados, ANAD por sus siglas en inglés): proporciona acceso a los planes de estudio y la formación de profesionales de la salud y médicos, así como grupos de apoyo entre pares, autoayuda y otros servicios a las personas con trastornos alimentarios y sus familias