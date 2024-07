Evaluación médica, basada en los criterios estándar de diagnóstico psiquiátrico

Los médicos diagnostican el trastorno por estrés postraumático (TEPT) cuando

La persona ha estado expuesta directa o indirectamente a un evento traumático.

Los síntomas han estado presentes durante 1 mes o más.

Los síntomas provocan un malestar significativo o afectan de manera manifiesta el funcionamiento normal de la persona.

Las personas afectadas presentan algunos síntomas de cada categoría de síntomas asociados al trastorno de estrés postraumático (síntomas de intrusión, síntomas de evitación, efectos negativos sobre el pensamiento y el estado de ánimo, y cambios en el estado de alerta y las reacciones).

Los médicos también deben comprobar que los síntomas no sean consecuencia del uso de un fármaco o de otro trastorno.

Los médicos diagnostican el subtipo disociativo de trastorno de estrés postraumático cuando, además de todos los síntomas mencionados anteriormente, la persona presenta evidencias de despersonalización (sentirse desconectado de sí mismo o de su propio cuerpo) y/o desrealización (experimentar el mundo como irreal u onírico).

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) a menudo no se diagnostica porque causa síntomas muy variados y complejos. A veces, el trauma puede no ser obvio para el médico, y las personas no siempre están dispuestas a hablar sobre su trauma. Además, la presencia de un trastorno por consumo de sustancias u otros trastornos de la salud mental (por ejemplo, depresión, ansiedad) puede distraer la atención del trastorno de estrés postraumático. Cuando el diagnóstico y el tratamiento se retrasan, el trastorno de estrés postraumático puede convertirse en un trastorno debilitante de manera crónica.