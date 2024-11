Liquen escleroso

La foto superior muestra el adelgazamiento de la piel y las áreas con un aumento o disminución del pigmento cutáneo en los genitales femeninos. La foto inferior muestra áreas de adelgazamiento y pérdida de pigmento en la cabeza del pene.

Fotos cortesía de Joe Miller (arriba) y Brian Hill (abajo) via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.