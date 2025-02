Piezas dentales rotas, flojas y arrancadas con violencia

Los incisivos superiores son propensos a las lesiones y fracturas. En caso de sufrir un dolor breve y agudo al masticar o al comer algo frío, puede existir una fractura incompleta en algún lugar de la boca. El odontólogo puede a menudo corregir el problema con un simple empaste, siempre y cuando el diente se haya agrietado pero no se haya escindido parte de él. Las fracturas más extensas pueden requerir una corona, con o sin tratamiento del conducto radicular.

Si, tras una lesión, la pieza no duele al recibir un estímulo de aire o agua fríos, es probable que el daño haya afectado solo a la superficie dura externa (esmalte). Incluso si se ha desprendido algo de esmalte, no es necesario recibir tratamiento de inmediato. Las fracturas de la capa intermedia del diente (dentina) suelen causar dolor cuando esta queda expuesta al aire y/o a los alimentos; por ello, las personas con tales fracturas solicitan asistencia dental inmediata. Si la fractura afecta a la parte más interna del diente (pulpa), a menudo aparecen una pequeña mancha roja y algo de sangre en la zona de la fractura. En este caso, puede ser necesario un tratamiento del conducto radicular para retirar la pulpa dañada remanente antes de que cause un dolor intenso.