La visualización guiada es un tipo de medicina de mente y cuerpo que comporta el uso de imágenes mentales para provocar la relajación y el bienestar, reducir el dolor o facilitar la curación de una dolencia en particular, como el cáncer o un trauma psicológico. Las imágenes pueden implicar a cualquiera de los sentidos y ser dirigidas por uno mismo o por un profesional, a veces en grupo. Por ejemplo, una persona con cáncer podría ser inducida a imaginar un ejército de glóbulos blancos (leucocitos) luchando contra las células cancerosas. Las imágenes utilizadas junto con técnicas de relajación (relajación muscular y respiración profunda) más la hipnoterapia pueden ayudar a reducir el dolor, especialmente en personas con fibromialgia y mejorar la calidad de vida y la capacidad de tolerar los tratamientos en personas con cáncer.
(Véase también Introducción a la medicina alternativa, complementaria e integradora.)
Más información
El siguiente recurso en inglés puede ser útil. Tenga en cuenta que el Manual no es responsable del contenido de este recurso.
National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH): Relaxation Techniques for Health