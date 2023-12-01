La visualización guiada es un tipo de medicina de mente y cuerpo que comporta el uso de imágenes mentales para provocar la relajación y el bienestar, reducir el dolor o facilitar la curación de una dolencia en particular, como el cáncer o un trauma psicológico. Las imágenes pueden implicar a cualquiera de los sentidos y ser dirigidas por uno mismo o por un profesional, a veces en grupo. Por ejemplo, una persona con cáncer podría ser inducida a imaginar un ejército de glóbulos blancos (leucocitos) luchando contra las células cancerosas. Las imágenes utilizadas junto con técnicas de relajación (relajación muscular y respiración profunda) más la hipnoterapia pueden ayudar a reducir el dolor, especialmente en personas con fibromialgia y mejorar la calidad de vida y la capacidad de tolerar los tratamientos en personas con cáncer.

(Véase también Introducción a la medicina alternativa, complementaria e integradora.)