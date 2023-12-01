Se ha demostrado que la meditación ofrece numerosos beneficios para la salud, incluido el alivio de lo siguiente:

Estrés, ansiedad, depresión

Insomnio

Dolor

Síntomas de trastornos crónicos como el cáncer

Posiblemente, zumbido en los oídos (tinnitus)

Disfunción sexual

La meditación tiene efectos favorables sobre la actividad cerebral. Por ejemplo, puede aumentar la actividad en partes del cerebro asociadas con la claridad mental. A menudo induce relajación física, tranquilidad mental y estados emocionales favorables, como bondad y serenidad.

Se ha propuesto que la meditación tiene muchos efectos beneficiosos sobre la salud del corazón y los vasos sanguíneos (salud cardiovascular). La American Heart Association (Asociación estadounidense de cardiología) ha respaldado el uso de la meditación como una intervención de bajo riesgo y bajo costo en la prevención de enfermedades cardiovasculares, al mismo tiempo que puntualiza que las pruebas científicas disponibles sobre el efecto de la meditación son de baja calidad y que dicha práctica debe estudiarse más a fondo.

La meditación es beneficiosa para reducir el estrés y mejorar el bienestar general. Se está estudiando su papel en afecciones médicas crónicas, incluyendo el dolor y los trastornos neurológicos (por ejemplo, la enfermedad de Parkinson).