Aunque las multivitaminas pueden ayudar a obtener las concentraciones recomendadas de nutrientes, es inusual que las personas de los países con altos recursos no obtengan suficientes vitaminas y minerales para satisfacer las necesidades de sus organismos solo con los alimentos. Los posibles consumidores deben preguntar a su médico acerca de los riesgos de una carencia de vitaminas o minerales.

El consumo de multivitaminas y megavitaminas no se recomienda para las personas que no presentan carencia de nutrientes porque la mayoría de los supuestos beneficios para la salud no han sido confirmados mediante estudios de alta calidad y a menudo se ven superados por los riesgos asociados a tomar grandes dosis.

Las multivitaminas que contienen dosis de vitaminas y minerales similares a la ingesta diaria recomendada son probablemente inocuas para la mayoría de las personas. Sin embargo los suplementos, como las megavitaminas, que contienen cantidades mayores que las recomendadas, pueden tener efectos no deseados e incluso pueden ser perjudiciales.