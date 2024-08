No se conocen efectos secundarios. Sin embargo, como la mayoría de los jugos de arándano se endulzan mucho para compensar su sabor agrio, las personas con diabetes no deben consumir arándano, a no ser que se les añada un edulcorante artificial en lugar de azúcar o bien no se les añada ningún tipo de edulcorante. El exceso de azúcar también se puede evitar mediante el consumo de pastillas de arándano en lugar de productos alimenticios.

Las personas que tienen cálculos renales deben consultar con su médico antes de tomar productos de arándano.