Alta hospitalaria

A la mayoría de las personas se les entregan las recetas para los nuevos fármacos antes de ser dados de alta del hospital. A veces existen problemas para obtener estos fármacos. Por ejemplo, su farmacia preferida puede no disponer del medicamento, o el seguro del paciente no cubre los costes y no puede pagar los medicamentos.

A veces los pacientes obtienen los medicamentos a través de una farmacia de pedidos por correo que tarda varios días en suministrarlos. Este retraso puede ser peligroso debido a que algunos medicamentos (como los antibióticos o los anticoagulantes, que previenen la coagulación de la sangre) deben iniciarse o continuarse inmediatamente después del alta, y para prevenir complicaciones graves, el paciente no debe olvidar ninguna dosis. Para evitar demoras, se debe solicitar al médico que envíen un fax o la receta electrónica a la farmacia local, y deben llamar a la farmacia antes de salir del hospital para verificar que puedan obtener el fármaco de inmediato. Un trabajador social puede ayudar con este proceso y ayudar a encontrar soluciones en caso de que el pago de los medicamentos sea un problema.