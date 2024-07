Ambliopía (ojo vago)

Las vías ópticas de un niño (véase la figura Rastreo de las vías visuales) no están completamente desarrolladas al nacer. Para desarrollarse normalmente, el sistema visual y el cerebro necesitan ser estimulados por imágenes claras, enfocadas, bien alineadas y superpuestas procedentes de ambos ojos. Este desarrollo tiene lugar principalmente en los primeros 3 años de vida, pero no se completa hasta los 8 años aproximadamente. Si el cerebro no recibe una estimulación visual adecuada de uno de los ojos durante el periodo de desarrollo, aprende a ignorar (suprimir) la imagen procedente de ese ojo, lo que da como resultado una pérdida de visión. Si la supresión dura lo bastante, se produce una pérdida de visión permanente. Esta pérdida permanente de la visión se llama ambliopía. Existen distintas razones para una falta de estimulación visual adecuada, y cada una de ellas causa un tipo distinto de ambliopía:

Desalineación de los ojos (estrabismo)

Problemas de enfoque (errores de refracción)

Obstrucción de la visión

Ambliopía causada por estrabismo La falta de alineación de los ojos (estrabismo) causa ambliopía. Los ojos producen 2 imágenes, 1 cada uno, que normalmente se fusionan o unen en el cerebro en una sola imagen y, una vez integradas, producen imágenes tridimensionales y altos niveles de percepción de profundidad. La habilidad de fusionar imágenes se desarrolla en la primera infancia. Si las 2 imágenes están tan desalineadas que no pueden fundirse, el cerebro suprime una de ellas, ignorando la información procedente de ese ojo. El cerebro no es consciente de la imagen que recibe desde el ojo afectado aunque ese ojo sea estructuralmente normal. En los adultos, debido a que la vía óptica está totalmente desarrollada, ver 2 imágenes diferentes da como resultado visión doble (diplopia) en lugar de pérdida de visión.

Ambliopía causada por errores de refracción La ambliopía puede estar causada por una desigualdad, error de refracción, por lo general hipermetropía (incapacidad para ver con claridad objetos cercanos), miopía (incapacidad para ver con claridad objetos distantes) o astigmatismo (una curvatura irregular de las superficies de enfoque del ojo). Un error de refracción provoca el desenfoque de la imagen o de las imágenes que llegan al cerebro, lo que da lugar a una gran diferencia de enfoque entre los 2 ojos. Estos errores pueden aparecer en un solo ojo o en ambos.