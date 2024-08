Exploración física

La edad ósea radiológica

Análisis de sangre

A veces resonancia magnética nuclear

Prueba genética

Ecografía pélvica (para niñas)

La valoración inicial de la pubertad tardía debe comprender la historia clínica y la exploración física para evaluar el desarrollo puberal, el estado nutricional y el crecimiento. Los médicos también preguntan si los niños tienen antecedentes familiares de pubertad tardía.

Los médicos a menudo toman una radiografía de la mano izquierda del niño para ver el nivel de madurez ósea (llamada radiografía de la edad ósea). Una radiografía de la edad ósea puede mostrar que los huesos del niño tienen una apariencia menos madura de lo que se esperaría en un niño normal de esa edad.

Se puede realizar una resonancia magnética (RMN) para comprobar que no hay un tumor cerebral o una anomalía estructural en la hipófisis.

Los médicos toman muestras de sangre y hacen pruebas de laboratorio básicas para buscar signos de enfermedad crónica y determinar los niveles hormonales. En algunos niños se pueden utilizar muestras de sangre para realizar pruebas genéticas.

Generalmente, los médicos estudian a los niños que no tienen signos de la pubertad a los 13-14 años de edad. Por lo general, evalúan a las niñas que no presentan signos de pubertad a los 12 o 13 años de edad o que no han menstruado a los 15 años. Si por otra parte estos adolescentes parecen sanos, lo más probable es que tengan un retraso constitucional. El médico puede optar por repetir la valoración de dichos adolescentes cada 6 meses para confirmar que la pubertad se inicia y progresa con normalidad.

En niñas con pubertad muy tardía debe descartarse amenorrea primaria. Esta evaluación consiste en una ecografía de la pelvis y otros análisis de sangre y genéticos.