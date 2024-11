Hipogonadismo masculino en niños

En la criptorquidia (testículos no descendidos), uno o los dos testículos permanecen en el abdomen. Por lo general, los testículos descienden al escroto poco antes del nacimiento. Al nacer, alrededor del 3% de los niños nacidos a término (9 meses) tienen un testículo no descendido, mientras que el 30% de los niños nacidos prematuramente tienen un testículo no descendido. En la mayoría de ellos, los testículos descienden espontáneamente en los primeros 4 meses de vida.

La causa de la criptorquidia suele ser desconocida, pero puede ocurrir en niños que sufren otros trastornos como el síndrome de Klinefelter o el síndrome de Kallman.

Los testículos no descendidos se tratan con cirugía durante el primer año de vida.