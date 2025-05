Infección aguda del oído medio en niños

Medicamentos para aliviar el dolor

A veces antibióticos

Con muy poca frecuencia, perforación de la membrana timpánica

Tanto el paracetamol (acetaminofeno) como el ibuprofeno son efectivos para el tratamiento de la fiebre y el dolor.

La mayoría de las infecciones agudas del oído medio remiten sin antibióticos. Por lo tanto, muchos médicos prescriben antibióticos solo cuando los niños son muy pequeños o están muy enfermos, no mejoran transcurrido un breve período de tiempo, hay signos de que la infección está empeorando o presentan infecciones frecuentes. Pueden utilizarse antibióticos, como la amoxicilina (con o sin ácido clavulánico).

En el caso de los niños, los antihistamínicos (como bromfeniramina o clorfeniramina) y los vasoconstrictores (medicamentos que constriñen [estrechan] los vasos sanguíneos, también llamados descongestivos) no son eficaces y no debe utilizarse.

Si el tímpano está abultado y el niño tiene dolor severo o persistente, fiebre, vómitos o diarrea, el especialista del oído puede perforar el tímpano (lo que se denomina miringotomía) para permitir el drenaje del líquido infectado. A veces, los especialistas en oído también insertan tubos de timpanostomía. Después de este procedimiento, los síntomas generalmente se resuelven rápidamente, se recupera la audición, y el tímpano cicatriza por sí solo.