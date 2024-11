Comportamiento suicida en niños y adolescentes

A veces la hospitalización

Precauciones para prevenir futuros intentos

El tratamiento de cualquier trastorno que contribuya al riesgo de suicidio

La remisión a un psiquiatra y la psicoterapia

Los niños que expresan pensamientos relacionados con el deseo de hacerse daño a sí mismos o que intentan suicidarse necesitan una valoración urgente en el servicio de urgencias del hospital. Cualquier tipo de intento de suicidio debe tomarse en serio, porque un tercio de los suicidios consumados han tenido un intento de suicidio previo, en ocasiones aparentemente trivial, como, por ejemplo, haciéndose arañazos superficiales en la muñeca o tomando unos cuantos comprimidos. Cuando los padres o las personas responsables minimizan un intento de suicidio fracasado, los niños pueden considerar esta respuesta como un desafío y el riesgo de un suicidio subsiguiente aumenta.

Una vez que la amenaza mortal ha sido superada, el médico decide si es necesaria la hospitalización del niño. Esta decisión depende del riesgo que corre al permanecer en casa y de la capacidad de la familia para proporcionar apoyo y seguridad física al niño. La hospitalización es la manera más segura de proteger al niño y por lo general se indica si los médicos sospechan que el niño tiene un trastorno de salud mental grave, como la depresión.

El grado de seriedad de un intento de suicidio puede estimarse mediante diversos factores, entre los cuales se encuentran los siguientes:

Cuando el intento de suicidio no fue algo espontáneo, sino cuidadosamente planeado (por ejemplo, el dejar una nota póstuma indica un intento planeado)

Cuando se tomaron medidas para evitar ser descubierto

El tipo de método empleado; por ejemplo, el uso de un arma significa mayor probabilidad de muerte que la ingestión de pastillas

Cuando efectivamente hubo lesión

Qué estado mental tenía el niño cuando intentó suicidarse

Es de vital importancia distinguir el intento de suicidio de sus consecuencias reales; por ejemplo, el adolescente que ingiere píldoras inofensivas que él cree mortales debe considerarse en riesgo extremo.

Si la hospitalización no es necesaria, las familias de los niños que regresan a casa deben asegurarse de no tener armas de fuego en el hogar y de que los fármacos (incluidos los fármacos sin receta médica) y los objetos punzantes se encuentren en un sitio seguro o bajo llave. Incluso con estas precauciones, evitar un suicidio es muy difícil, y no existen medidas comprobadas para un prevención satisfactoria.

Los médicos tratan cualquier trastorno que pueda tener el niño y que contribuya al riesgo (como la depresión o el trastorno bipolar). Pero dicho tratamiento no puede eliminar el riesgo de suicidio. Aunque ha habido preocupaciones referentes a que el tratamiento con antidepresivos pueda aumentar el riesgo de suicidio en algunos adolescentes (véase Fármacos antidepresivos y suicidio), no tratar la depresión probablemente sea igual o más peligroso. Los médicos controlan cuidadosamente a los niños que toman antidepresivos y prescriben sólo pequeñas cantidades que no serían letales si se toman todas al mismo tiempo.

Por lo general remiten al niño a un psiquiatra, que puede proporcionar el tratamiento farmacológico adecuado y a un terapeuta, que puede proporcionar psicoterapia, así como terapia cognitivo-conductual. El tratamiento es más eficaz si el médico de atención primaria sigue participando.