Introducción a los trastornos óseos en niños

La gente piensa en los huesos como en objetos sólidos. Pero los huesos necesitan crecer junto con el resto del cuerpo del niño. Los huesos de los niños crecen a partir de áreas blandas de cartílago situadas cerca de los extremos de los huesos. Estas zonas se denominan placas de crecimiento. Cuando los niños han terminado de crecer, las placas de crecimiento se convierten en hueso sólido. Cuando las placas de crecimiento se vuelven sólidas, los huesos no pueden crecer en longitud. Es por eso que las personas no aumentan de estatura después de un cierto punto de la adolescencia tardía. Aunque los huesos se reparan a sí mismos, como después de una lesión, esa reparación no afecta las placas de crecimiento.

Durante la infancia, las lesiones en la placa de crecimiento pueden hacer que el hueso crezca anormalmente.

La osteocondrosis hace referencia a un grupo de trastornos de la placa de crecimiento que se producen cuando el niño está creciendo rápidamente. Los médicos no están seguros de la causa de las osteocondrosis, pero los trastornos parecen ser hereditarios. Las osteocondrosis comprenden la enfermedad ósea de Köhler, la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, la enfermedad de Osgood-Schlatter y la enfermedad de Scheuermann.