A veces, los vasos sanguíneos que llegan a los pulmones no se dilatan después del nacimiento como deberían hacerlo normalmente. Cuando los vasos sanguíneos que van hacia los pulmones no se dilatan, la presión arterial de las arterias pulmonares es demasiado elevada (hipertensión pulmonar) y el flujo sanguíneo a los pulmones es insuficiente, por lo que no llega suficiente oxígeno a la sangre.

Existen muchas razones por las cuales los vasos sanguíneos pueden no dilatarse, como

La hipertensión pulmonar persistente del recién nacido es más común entre los recién nacidos que están a término (nacidos entre 37 y 42 semanas de gestación) o postérmino (nacidos después de 42 semanas de gestación).