Otros defectos cardíacos congénitos

Muchos otros defectos cardíacos afectan a los niños. (Véase también Introducción a los defectos en el corazón.)
La mayoría de estos defectos son poco frecuentes. Algunos de estos virus son
Atresia pulmonar con tabique ventricular intacto
Defectos en un único ventrículo
Atresia tricuspídea
Los síntomas de estos defectos varían, dependiendo del defecto específico y su gravedad. Todos estos defectos pueden causar un color azulado en la piel (cianosis) o un ritmo cardíaco anormal. Los médicos suelen sospechar un defecto cardíaco cuando escuchan un soplo cardíaco durante un examen con un estetoscopio, pero generalmente solicitan una ecocardiografía (ecografía del corazón) para confirmar la existencia de un defecto.
Por lo general se necesita reparación quirúrgica del defecto.
Atresia pulmonar con tabique intacto
En la atresia pulmonar, la válvula pulmonar no se forma correctamente, por lo que la sangre no circula hacia los pulmones ni recoge oxígeno. Por lo tanto, la sangre pobre en oxígeno circula hacia el resto del cuerpo. La atresia pulmonar ocurre con frecuencia junto con otros trastornos cardíacos y con anomalías de las arterias coronarias. Los síntomas y las opciones de tratamiento quirúrgico dependen del tipo de anormalidades restantes que también estén presentes.
Defectos en un único ventrículo
Las anomalías en un único ventrículo incluyen cualquier defecto cardíaco complejo en el cual solo hay un ventrículo funcional. Los síntomas dependen de la anomalía exacta y de si también está presenta una estenosis de la válvula pulmonar. La mayoría de los lactantes presentan una coloración azulada de la piel (cianosis) porque su sangre no recibe suficiente oxígeno. Los lactantes con estenosis pulmonar grave pueden presentar una coloración azulada y requieren un procedimiento quirúrgico con bastante rapidez. Los lactantes sin estenosis pulmonar tienen un flujo sanguíneo excesivo en los pulmones y desarrollan síntomas de insuficiencia cardíaca (por ejemplo, respiración rápida, mala alimentación, cansancio fácil, sudoración excesiva). Se requiere cirugía para corregir las anomalías cardíacas. Por lo general, se requieren múltiples intervenciones quirúrgicas a lo largo de varios años.
Atresia tricuspídea
Los lactantes con atresia tricúspide nacen sin válvula tricúspide y tienen un ventrículo derecho subdesarrollado. Pueden estar presentes otros defectos cardíacos, como un defecto del tabique (septo) auricular (comunicación interauricular), un defecto del tabique (septo) ventricular (comunicación interventricular), un conducto arterioso permeable, una estenosis de la válvula pulmonar y una transposición de los grandes vasos. Los lactantes presentan una coloración azulada de la piel (cianosis). Otros síntomas dependen de qué otros defectos estén también presentes. El diagnóstico es por ecocardiograma. El tratamiento es una reparación quirúrgica.
Más información
Los siguientes son recursos en inglés que pueden ser útiles. Tenga en cuenta que el Manual no es responsable del contenido de estos recursos.
