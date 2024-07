Bullying (acoso escolar)

Los niños que son acosados pueden comunicar dicha situación a sus familiares o amigos, pero a menudo se sienten demasiado avergonzados y asustados para decírselo a los maestros u otros adultos en una posición de autoridad (como los entrenadores). Los profesores frecuentemente no se dan cuenta de que se está cometiendo acoso. Las víctimas del acoso pueden negarse a ir al colegio, estar tristes o retraídas o volverse malhumoradas. También corren el riesgo de lesiones autoinfligidas, baja autoestima y ansiedad. Muchas de las víctimas de acoso escolar se convierten en acosadores.

Los niños que son acosados necesitan estar seguros de que la intimidación es siempre inaceptable. Pueden responder a los acosadores de varias formas

Contándoselo a un adulto

Alejándose

Cambiando su rutina para evitar al acosador

Acudiendo a un consejero

Por razones de seguridad, las víctimas de acoso no deben enfrentarse directamente al acosador. Debe enseñarse a los niños a ignorar al acosador, lo cual reduce la satisfacción de este y reduce la intimidación. Elogiar el valor de la víctima al notificar la intimidación puede contribuir a la reconstrucción de su autoestima.

Si el acoso tiene lugar en la escuela, se debe informar al equipo directivo. Los padres del niño que ha sido acosado pueden o no sentirse cómodos informando a los padres del acosador, pero deben evitar la confrontación, que podría ser contraproducente al poner a los padres del acosador a la defensiva. Las víctimas temen que el hecho de contárselo a los padres del acosador pueda empeorar la intimidación, pero con frecuencia la interrumpe, en particular si la discusión es positiva y no acusatoria y si se centra en la conducta peligrosa.

Los padres del acosador deben dejar claro a su hijo que la intimidación no es aceptable. Deben insistir también en que el acosador rectifique y pida excusas a la víctima. Hacerlo de esta forma puede ayudar al acosador a distinguir el bien del mal, puede ser más sensible a los demás niños y puede hacer que los demás lo miren con mayor empatía. Los padres del acosador deben vigilar de cerca a su hijo para asegurarse de que el acoso ha cesado.

Se recomienda asesoramiento tanto para el niño que ha sido acosado como para el niño que está cometiendo el acoso. A veces los acosadores están expresando sus propias necesidades insatisfechas o están copiando el comportamiento agresivo de un padre o de un hermano mayor.

El acoso no debe ser ignorado. Lo más importante es que cuando los padres, maestros o cualquier otro adulto se percaten de que existe un acoso, éste se aborde de inmediato. La mejor manera de intervenir depende de la edad de los niños, del tipo de acoso, así como de la relación de los adultos con los niños. Independientemente de esto, si se trata de niños pequeños o de estudiantes de secundaria es necesaria la intervención de un adulto independientemente del tipo de acoso.